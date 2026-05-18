Aretirali morilca iz Drniša, ustrelil je 19-letnika: »Ko so ga izpustili iz zapora po prvem umoru, več dni nismo zapuščali hiš ...« (FOTO)

Hrvaška policija je obvestila, da so danes zjutraj v Drnišu izsledili in aretirali 50-letnega osumljenca umora Kristijana Aleksića, ki je v soboto, 16. maja, okoli 23.00 v Drnišu na terasi družinske ustrelil 19-letnega hrvaškega državljana, ki je kasneje zaradi poškodb umrl. Šlo naj bi za mladega dostavljavca pic, kriminalistična preiskava o podrobnostih in okoliščinah dogodka sicer še ni zaključena. Potem ko je ustrelil dostavljavca, je Aleksić z nahrbtnikom na hrbtu pobegnil proti vasi Lišnjak, kjer je pregon otežilo gozdno območje.

17.5.2026, Drniš, Hrvaška. FOTO: Pixsell

Proti staremu znancu policije je bilo dosedaj izrečenih pet pravnomočnih sodb. Dve kazni sta bili združeni v skupno kazen 15 let zapora, drugi dve kazni sta bili pogojni. Zadnji postopek se je odvil leta 2023, ko je bil ovaden občinskemu državnemu tožilstvu v Šibeniku zaradi kaznivega dejanja nedovoljene posesti, izdelave in pridobitve orožja ter eksplozivnih snovi, je včeraj za hrvaške medije povedal glavni direktor policije Nikola Milina.

Prvič je moril že leta 1994

Po neuradnih informacijah je bil Aleksić sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja že kaznovan zaradi umora 22-letnega dekleta. Obsojen bil na 14 let zapora z obveznim psihiatričnim zdravljenjem, kazen je tudi odslužil. Kot poroča Večernji list, je 27. maja 1994 okoli 21.30 s kuhinjskim nožem, ki ga je predhodno nabrusil, 17-krat zabodel mlado Marijano S., ki se je vračala domov iz službe v Prgometu, delala je v bolnišnični pralnici. Približal se ji je od zadaj in jo večkrat zabodel z nožem. Ko je po prvih vbodih poskušala vstati s tal, jo je udaril s kovinsko palico in nadaljeval z vbodi. Žrtve naj ne bi poznal,

Obseden je bil z nasilnimi filmi, želel je ugotoviti, ali je sposoben ubijati

Na takratnem sojenju je Aleksić povedal, da je bil obseden z nasilnimi filmi in da je želel le preveriti, ali je sposoben ubijati in naj ne bi imel posebnega razloga za napad na Marijano. Bil naj bi zadržan, z žrtvijo ni nikoli govoril, jo je pa opazoval. Aleksić je bil sprva obsojen na 12 let zapora, a je vrhovno sodišče kasneje kazen zvišalo na 14 let. Oteževalne okoliščine so bile načrtovanje umora, brutalnost napada in način storitve kaznivega dejanja. Odredili so mu tudi obvezno psihiatrično zdravljenje. Kot olajševalni okoliščini sta bili upoštevani njegova starost, saj je bil takrat star le 18 let, ter njegova oslabljena prištevnost. Bil je zvest privrženec kulta smrti in Satana, na oblačilih naj bi nosil simbole 666.

Bojijo se ga že 30 let

Po izpustitvi iz zapora je Drniš živel v grozi, poročajo hrvaški mediji. »Ko so ga izpustili iz zapora po prvem umoru, več dni nismo zapuščali hiš, « je za Večernji list povedal eden izmed vaščanov. Po sobotni tragediji se groza vrača, včeraj v osnovnih in srednjih šolah v Drnišu ni bilo pouka, poroča Slobodna Dalmacija. Enako velja za vrtce, poroča Radio Drniš.