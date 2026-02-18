Aretiran eden najboljših hrvaških MMA borcev! Na družinskem kosilu naredil kaos, nato poklical policijo

Eden najboljših hrvaških MMA borcev, katerega identitete ne objavljamo zaradi zaščite mladoletne žrtve, je v ponedeljek končal v zaporu Remetinec zaradi obtožb o družinskem nasilju, vendar je dogodek, ki je do teh obtožb privedel, precej nenavaden. Po poročanju hrvaških medijev je policijo na kraj dogodka poklical prav MMA borec, saj je želel prijaviti, da ga nekateri družinski člani žalijo in ga želijo razglasiti za kriminalca. Vse se je začelo na nedeljskem družinskem kosilu v stanovanju, kjer borec živi z mamo, očetom in eno sestro, pridružila pa se jim je tudi druga sestra z mladoletno hčerko.

Kmalu se je prijetno zbadanje med borcem in nečakinjo sprevrglo v prepir, potem ko je deklica svojemu znanemu stricu začela očitati nekatere objave na Instagramu, pri čemer so se ji pridružile tudi druge članice družine. Te pripombe, ki so po besedah MMA borca trajale skoraj eno uro, so ga na koncu razjezile, zato je v jezi s pestjo udaril po mizi in razbil krožnik. V bran svoji hčerki je nato stopila druga borčeva sestra, začela se je prepirati z njim in mu govorila, da se ne more tako obnašati. On jo je najprej žalil, nato pa jo je domnevno zgrabil za vrat, dvignil s tal in porinil v steno. Starša sta stopila med njiju, da bi pomirila situacijo, MMA borec pa je odšel v drugo sobo in poklical policijo ter povedal, da ga štirje družinski člani žalijo in ga želijo razglasiti za kriminalca.

Gre za družinski problem

Policija je kmalu prispela in po pogovoru z vsemi člani gospodinjstva odločila, da MMA borca aretira zaradi suma družinskega nasilja nad sestro. Po neuradnih informacijah je med zaslišanjem zanikal, da bi sestro fizično napadel, in trdil, da so si med seboj izmenjevali žaljivke. Po objavi novice o pridržanju se nam je oglasil odvetnik MMA borca Antonijo Volarević in prosil za razumevanje pri poročanju o konkretnem primeru.

»Gre za družinski problem in obtožbe, ki so trenutno pretirane na škodo mojega klienta. V nadaljevanju postopka se bo pokazalo, da so posledice bistveno manjše, kot se prikazuje, zato prosimo za zadržanost pri posredovanju informacij. Gre za profesionalnega športnika, ki sicer ni bil obsojen in ni konfliktna oseba, zato mu trenutna situacija lahko škodi. Prosimo, da se spoštuje domneva nedolžnosti,« je povedal Volarević, poroča Jutranji list.

