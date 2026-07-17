Arianno (21) umoril na prvem zmenku

Srečanje, ki se je pravzaprav začelo prek družbenih omrežij, se je naposled končalo z grozljivim odkritjem, in sicer nekje globoko v arizonski puščavi. Posmrtne ostanke, ki naj bi pripadali 21-letni Arianni Bailey Jones, so namreč po večdnevnem iskanju našli v plitvem grobu, policija pa je zaradi suma umora medtem že prijela 24-letnega Dominica Rodolica. Po ugotovitvah preiskovalcev se je mladi par spoznal na spletu in se potem 5. julija domnevno prvič srečal tudi v živo. Najprej naj bi odšla v kino, nato pa sta se odpeljala na odmaknjeno območje severno od Phoenixa. In prav tam naj bi se zgodil zločin.

7. julija so jo prijavili kot pogrešano.

Rodolico je policistom resda zatrjeval, da sta ju v puščavi napadla neznana moška. Sam naj bi pobegnil, Arianna pa naj bi ostala tam. Toda njegova zgodba se je začela med zaslišanji spreminjati, napada pa nikoli ni prijavil policiji niti ni poklical številke za pomoč. Preiskovalci pravijo, da so njegove navedbe omajali tudi posnetki nadzornih kamer, podatki mobilnih telefonov in fizični dokazi. Kamera naj bi ga po izginotju dekleta ujela tudi med čiščenjem zadnjega sedeža avtomobila.

Ariannina družina jo je kot pogrešano prijavila 7. julija, potem ko se več dni ni oglasila. V njenem stanovanju so našli telefon, njen pes pa je bil zaprt v kletki brez hrane in več dni prepuščen samemu sebi. Posmrtne ostanke so odkrili nekaj dni pozneje, uradni vzrok smrti pa še vedno ni znan. Rodolico je zdaj obtožen naklepnega umora prve stopnje in ostaja v priporu z varščino v višini dveh milijonov dolarjev. Ker motiv še ni pojasnjen, se preiskava nadaljuje.