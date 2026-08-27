Julijan z avtom v družino, deklica umrla: otroški voziček z dojenčkom je vrglo v zrak (FOTO)

Po strahoviti prometni nesreči, ki se je zgodila v ponedeljek zvečer, je Kraljevo v Srbiji zavito v črnino. Šestindvajsetletni Julijan A. je med nevarnim prehitevanjem zapeljal s ceste in trčil v štiričlansko družino. Pri tem sploh ni imel vozniškega dovoljenja.

Petletna deklica je zaradi hudih poškodb pozneje umrla v beograjski otroški bolnišnici, njena leto dni stara sestrica je bila težko poškodovana, njeno stanje naj bilo stabilno. Mati otrok, Dragana B., je hudo poškodovana, ima zlom medenice in obojestranski zlom stegnenice, a je že zunaj smrtne nevarnosti.

»Z avtom je poletel naravnost v mater z vozičkom. Bilo je šokantno«

Po do zdaj zbranih podatkih je storilec začel prehitevati avtomobil čez polno črto, pri tem izgubil nadzor, trčil v drugo vozilo in nato zletel na območje, namenjeno pešcem in kolesarjem. Najprej je trčil v drevo, nato pa silovito zadel družino, ki se je sprehajala po poti.

»Z avtom je poletel naravnost v mater z vozičkom. Videla sem, kako je voziček poletel visoko v zrak in padel na tla čisto zmečkan. Bilo je šokantno," je povedala očividka.

Sorodniki nesrečne družine so strti od bolečine spregovorili za medije. »Moja deklica, moj mali angelček, moja lepotica je odšla. Kaj bomo zdaj, ko je ni več,« je v solzah povedal bližnji sorodnik družine. Takoj po tragediji so policisti aretirali Juliana A. in ugotovili, da nima vozniškega izpita.