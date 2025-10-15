Avto zagorel, vrata so se zaklenila, vozniku ni bilo pomoči (VIDEO)

S Kitajske prihajajo grozljivi posnetki električnega avtomobila, ki je po trku v varnostno ograjo nenadoma zagorel. Po trku naj bi prišlo do težav z električno napetostjo, slednje naj bi tudi povzročile požar in najbolj zastrašujočo napako – vrata avtomobila so se avtomatsko zaklenila. Voznik je ostal ujet v gorečem vozilu, vrat ni mogel odpreti, niti ni to uspelo mimovozečim, ki so ustavili svoje avtomobile in nesrečnemu vozniku priskočili na pomoč.

Na posnetkih, ki so zaokrožili po družabnih omrežjih, je mogoče videti več moških, ki s pestmi na vso moč tolčejo po oknih avtomobila, brcajo vrata in na vso moč vlečejo za kljuko. Vse brez uspeha. Na žalost in grozo vseh prisotnih je voznik električnega avtomobila, šlo naj bi za model Xiaomi SU7, v njem živ zgorel. Po tragediji so delnice družbe Xiaomi po poročanju tujih medijev padle za kar devet odstotkov.

Ker to ni bil prvi primer, da je električno vozilo zaradi takšne ali drugačne napake zagorelo, so ponovno postali glasnejši pozivi, da je treba ne le izboljšati baterije električnih avtomobilov, temveč poskrbeti za varnost voznikov in potnikov v primeru požara. Morali bi obstajati zasilni izhodi ali protokoli, da bi lahko omenjeni voznik ročno odprl vrata ali okna ter si tako rešil življenje, se glasijo le eni od pozivov ogorčenih latnikov električnih vozil.

Električna vozila oziroma njihove baterije ter strah pred tovrstnimi požari, ki jih je vse prej kot enostavno pogasiti, so že lani postala nezaželena na nekaterih trajektnih linijah. V Grčiji so denimo odločili, da bodo lahko na trajekt zapeljala samo vozila z napol prazno baterijo, norveški ladjar je električnim avtomobilom povsem prepovedal vstop na trajekte, na Hrvaškem pa je za zdaj priporočljivo le, da ob nakupu karte povemo, da vozimo električni avto in ga lahko zaposleni ustrezno razporedijo.