TRAGIČNO

Avtobus padel skozi led v najgloblje jezero: razkrito, kdo so žrtve, med njimi tudi otrok

Bajkal, najgloblje jezero na svetu z globino 1642 metra, je priljubljena turistična destinacija, vendar pozimi zaradi zaledenelega površinskega sloja pogosto smrtonosna.
Simbolična fotografija. FOTO: Delo Ui
Simbolična fotografija. FOTO: Delo Ui
M. U.
 22. 2. 2026 | 07:20
 22. 2. 2026 | 07:20
1:42
A+A-

Ruske oblasti so sporočile, da so potapljači potegnili na površje trupla sedmih kitajskih turistov in ruskega voznika, ki so umrli, potem ko je njihov avtobus v petek padel skozi led na jezeru Bajkal. Enemu od kitajskih turistov se je uspelo rešiti, je povedal guverner Irkutske oblasti Igor Kobzev in izrazil najgloblje sožalje družinam in prijateljem žrtev.

Na globini 18 metrov

Kraj nesreče je bil na globini 18 metrov, potapljači pa so morali uporabiti podvodne kamere, da so našli trupla. Vozilo je zapeljalo v tri metre široko razpoko v ledu. Guverner je turiste posvaril, da je hoja po ledu Bajkala »smrtno nevarna« in da naj uporabljajo izključno storitve uradnih turističnih agencij.

Bajkal, najgloblje jezero na svetu z globino 1642 metra, je priljubljena turistična destinacija, vendar pozimi zaradi zaledenelega površinskega sloja pogosto smrtonosna.

Vsi kitajski turisti, vključno s 14-letnim otrokom, so potovali samostojno. Zoper neznane osebe so uvedli kazensko preiskavo o vzroku nesreče, ob tem navaja BBC.

Kobzev je prav tako sporočil, da kljub tragediji nekateri turisti še naprej tvegajo življenje – v petek in soboto so rešili šest ljudi, potem ko so ostali ujeti v svojih vozilih na ledu. 

 

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
