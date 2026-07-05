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SILOVIT TRK PREBUDIL PREBIVALCE

Avtomobil zmečkan do neprepoznavnosti: dve mladi življenji ugasnili v jutranji tragediji (FOTO)

Prvi izsledki preiskave kažejo, da je voznik z vozniškim dovoljenjem za začetnike v ovinku vozil prehitro.
FOTO:  Loznica Grad, Facebook
FOTO:  Loznica Grad, Facebook
A. G.
 5. 7. 2026 | 18:33
2:10
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Dve mladi življenji sta ugasnili v grozljivi prometni nesreči, ki se je danes zjutraj nekaj pred šesto uro zgodila na vhodu v Banjo Koviljačo, pri Mazalovi postaji v Srbiji. Po neuradnih informacijah sta umrla na kraju nesreče. Nahajala sta se v avtomobilu znamke Golf, ki je vozil iz smeri Loznice in je v ovinku zapeljal s ceste ter trčil v bližnje drevo. Silovit trk je prebudil prebivalce okoliških hiš, o njegovi moči pa priča videz avtomobila, ki je popolnoma uničen.

Na kraj nesreče je moralo priti šest pripadnikov lozniške gasilsko-reševalne enote, ki so morali razrezati vozilo, skoraj ovito okoli drevesa, da so iz njega izvlekli umrla. Ekipa nujne medicinske pomoči je lahko le potrdila smrt. V nesreči sta umrla M. J. in B. M., oba osemnajstletnika iz Banje Koviljače, so potrdili na srbski policiji. Dežurni tožilec Osnovnega javnega tožilstva v Loznici je odredil obdukcijo.

Cesta, ki je že večkrat zahtevala življenja mladih

FOTO: Loznica Grad, Facebook
FOTO: Loznica Grad, Facebook

Na tem mestu so se sicer prometne nesreče dogajale že prej. Pred nekaj leti so nedaleč od tam umrli štirje mladeniči. Kot so sporočili z ministrstva za notranje zadeve (MUP) v Srbiji, je imel voznik golfa vozniško dovoljenje za voznike začetnike, prvi izsledki preiskave pa kažejo, da je do nesreče prišlo zaradi neprilagojene hitrosti.

»Ministrstvo za notranje zadeve poziva vse voznike, še posebej mlade, naj dosledno spoštujejo prometne predpise, hitrost vožnje vedno prilagodijo razmeram na cesti in svojim vozniškim sposobnostim ter upoštevajo vse omejitve, ki veljajo za voznike z vozniškim dovoljenjem za voznike začetnike, vključno s prepovedjo vožnje v času, ko ta ni dovoljena,« so danes že prej sporočili z MUP, poroča Kurir.rs.

Silovit trk je prebudil prebivalce okoliških hiš, o njegovi moči pa priča videz avtomobila, ki je popolnoma uničen.

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