Baterija na postelji zanetila požar! Vplivnici so se vneli lasje, morala je v bolnišnico (FOTO)

Ruska vplivnica Anna Otavina je v svojem stanovanju v Moskvi doživela hudo nesrečo, ko je v prostoru izbruhnil požar. Otavina, ki se na družbenih omrežjih predstavlja kot jasnovidka, je povedala, da je skoraj izgubila življenje, ko so ji zagoreli lasje, ogenj pa ji je hudo opekel hrbet.

Incident se je zgodil v trenutku. Vplivnica je prenosno baterijo za telefon pustila na postelji, kjer se je naprava v stiku s posteljnino pregrela in vžgala. Ker je ležala obrnjena stran od polnilnika, so ogenj najprej zajeli njeni spuščeni lasje. Ko je skočila iz postelje, so ji goreči lasje padli na hrbet, goreča baterija pa je padla na tla in zažgala še preprogo, vzglavnik in odejo. Preden se je posvetila svojim poškodbam, ji je uspelo sami pogasiti požar. Šele ko je bila nevarnost mimo, je opekline na hrbtu začela hladiti pod mrzlo vodo ter poklicala reševalce, ki so hitro prišli na kraj dogodka. Zaradi opeklin druge stopnje, ki so zajele kar 30 odstotkov njenega telesa, je bila prepeljana v bolnišnico.

Po nesreči je svoje sledilce pozvala k previdnosti pri uporabi takšnih naprav ter opozorila, naj prenosnih baterij ne puščajo na vnetljivih površinah ali jih polnijo čez noč. Dodala je, da ji je okvarjeno baterijo podaril nekdanji partner, znamke pa se ne spominja več. Zaradi izkušnje pravi, da je spremenila svoje navade; sedaj vse električne naprave dosledno izklaplja iz omrežja.