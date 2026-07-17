  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
STRAŠNA TRAGEDIJA

Bazen se je spremenil v smrtonosno past: deklice (11) ni bilo mogoče rešiti

Nihče ne ve, kako so se njeni lasje ujeli v sesalno šobo.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
M. U.
 17. 7. 2026 | 12:47
 17. 7. 2026 | 12:55
1:44
A+A-

Enajstletna deklica, ki so se ji lasje ujeli v sesalno cev bazena v kraju Sestri Levante v Italiji, je umrla. Deklica, ki so jo po nesreči v kritičnem stanju sprejeli na oddelek intenzivne nege Otroške bolnišnice Gaslini v Genovi, je umrla, ne da bi prišla k zavesti od trenutka, ko so jo potegnili iz vode. 

Nihče ne ve, kako so se lasje ujeli v sesalno šobo

Tragedija se je zgodila v torek popoldne v letovišču na sprehajališču Descalzo. Deklica je bila ob bazenu z materjo. Odločila se je vstopiti v notranji bazen objekta, kjer je voda plitva in hladnejša od morske. Nihče ne ve, kako so se ji lasje ujeli v sesalno šobo, vendar jo je sila potegnila pod vodo, tako da se ni mogla osvoboditi in priti na površje.

Priče grozljivega dogodka so poskušale deklico izvleči, vendar je bilo to zapleteno, saj so bili njeni lasje povsem vsesani v šobo. Ekipa nujne pomoči, ki je prispela na kraj, deklici ni uspela pomagati, zato so jo s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, navaja italijanski Sky News

Bazen je zaprt, preiskovalci pa so zbrali izjave vseh, ki so bili prisotni ob tragediji. Obalna straža in vojaško osebje zdaj zbirata vso dokumentacijo, povezano z bazenom.

Začetno dokumentacijo bodo kmalu posredovana tožilstvu, skupaj s pričanji obiskovalcev, ki so bili priča nesreči. Mati, ki je ostala v bolnišnici Gaslini skupaj s hčerko, bi lahko bila zaslišana v prihodnjih dneh.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
12:47
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
STRAŠNA TRAGEDIJA

Bazen se je spremenil v smrtonosno past: deklice (11) ni bilo mogoče rešiti

Nihče ne ve, kako so se njeni lasje ujeli v sesalno šobo.
17. 7. 2026 | 12:47
12:20
Novice  |  Kronika  |  Doma
OBČUTNO PREVEČ

35-letni voznik iz Albanije po dolenjki z več kot 200 kilometri na uro

Policisti obveščeni tudi o nevarni vožnji voznika osebnega vozila, ki je vozil iz smeri krožišča Tabletka proti Ločni.
17. 7. 2026 | 12:20
12:19
Novice  |  Slovenija
VRH KOALICIJE

Koalicija za zaprtimi vrati odloča, kako bodo krpali 1,2 milijarde minusa: »Zapuščina Golobove vlade katastrofalna«

Pretresali bodo normativni plan dela vlade do konca leta.
17. 7. 2026 | 12:19
12:12
Novice  |  Slovenija
DOMAČE

Na tržnici je prodajala skoraj dvokilogramskega velikana

Utrinki z mariborske tržnice najlepše povedo, zakaj je vredno kupovati lokalno.
17. 7. 2026 | 12:12
12:05
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Bučke cvetijo, pridelka pa ni? To napako dela veliko vrtičkarjev

Bučke cvetijo, a plodov ni, gnijejo ali se listi belo obarvajo? Preverite, kaj je narobe in kako jih lahko še pravočasno rešite.
17. 7. 2026 | 12:05
11:54
Novice  |  Svet
UPS

Kupila kremo za sončenje in to hitro obžalovala, poglejte te neprijetne posledice (VIDEO)

Krema za sončenje lahko pomembno zmanjša nevarnost opeklin, prezgodnjega staranja kože in poškodb zaradi ultravijoličnega sevanja, vendar le, če jo uporabljamo pravilno.
17. 7. 2026 | 11:54

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Poslušanje zvoka valov ni samoumevno

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
13. 7. 2026 | 08:11
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
USPEH BRE PRIMERE

Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:11
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 10:09
Promo
Novice  |  Slovenija
OGROŽENOST

Ste prepričani, da bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST PRI ŠPORTU NA VODI

Na morje s slovensko inovacijo

BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 12:44
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOSTI

Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
14. 7. 2026 | 07:55
Promo
Novice  |  Slovenija
NAGRADNA IGRA

Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:34
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA INOVACIJA

Slovenska inovacija, ki spreminja pravila na vodi: zakaj prihodnost supanja ni več le v mišicah

Večina ljudi vidi v deski za stoječe veslanje popoln pobeg. Mirno morje. Sončni zahod. Tišina.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:49
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki