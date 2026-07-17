Enajstletna deklica, ki so se ji lasje ujeli v sesalno cev bazena v kraju Sestri Levante v Italiji, je umrla. Deklica, ki so jo po nesreči v kritičnem stanju sprejeli na oddelek intenzivne nege Otroške bolnišnice Gaslini v Genovi, je umrla, ne da bi prišla k zavesti od trenutka, ko so jo potegnili iz vode.

Nihče ne ve, kako so se lasje ujeli v sesalno šobo

Tragedija se je zgodila v torek popoldne v letovišču na sprehajališču Descalzo. Deklica je bila ob bazenu z materjo. Odločila se je vstopiti v notranji bazen objekta, kjer je voda plitva in hladnejša od morske. Nihče ne ve, kako so se ji lasje ujeli v sesalno šobo, vendar jo je sila potegnila pod vodo, tako da se ni mogla osvoboditi in priti na površje.

Priče grozljivega dogodka so poskušale deklico izvleči, vendar je bilo to zapleteno, saj so bili njeni lasje povsem vsesani v šobo. Ekipa nujne pomoči, ki je prispela na kraj, deklici ni uspela pomagati, zato so jo s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, navaja italijanski Sky News.

Bazen je zaprt, preiskovalci pa so zbrali izjave vseh, ki so bili prisotni ob tragediji. Obalna straža in vojaško osebje zdaj zbirata vso dokumentacijo, povezano z bazenom.

Začetno dokumentacijo bodo kmalu posredovana tožilstvu, skupaj s pričanji obiskovalcev, ki so bili priča nesreči. Mati, ki je ostala v bolnišnici Gaslini skupaj s hčerko, bi lahko bila zaslišana v prihodnjih dneh.