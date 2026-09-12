Beg pred policijo končala v ograji, moška dobila hude poškodbe

O novem primeru tihotapcev droge iz Slovenije v Avstrijo, ki so jih zalotili med prevozom, tokrat poročajo iz neposredne bližine Šentilja, skozi katerega se je v sredo malo čez pol deveto dopoldne pripeljal bel avtomobil. V njem sta sedela 30-letni voznik in enako star sopotnik, ki sta se izognila mejni policiji ter policistom oddelka za tujce ter pospešila po avtocesti proti Gradcu.

Policisti so se pognali za ubežnikoma, ki pa nista prišla prav daleč: v bližini izvoza Špilje je voznik izgubil nadzor nad vozilom ter končal v betonski varnostni ograji. Vozilo je zaradi posledic trka ostalo nevozno, oba 30-letnika pa sta dobila hude poškodbe. Toda sovoznik je po nesreči s prizorišča skušal pobegniti peš, a je zaradi hudih poškodb beg spodletel in so ga – enako kot voznika – prijeli policisti iz bližnje inšpekcije Špilje.

Vmes so bili na intervencijo nekaj minut čez deveto dopoldne aktivirani prostovoljni gasilci iz Špilj ter Gersdorfa ob Muri, njihova prva pomoč in pomoč reševalcev pa ponesrečencema ni zadostovala: 30-letnega voznika so s helikopterjem Christophorus 12 odpeljali v deželno kliniko v Gradcu, sopotnika pa v južnozahodno štajersko deželno bolnišnico v Wagni. Na prizorišču so policisti v uničenem ubežniškem vozilu našli večjo količino prepovedanih drog.

Če je najdba povezana z begom, bodo sedaj skušali dognati avtocestna policija iz Gradca ter tamkajšnji deželni kriminalistični urad avstrijske Štajerske. Iz deželne policijske direkcije so za Novice potrdili, da sta voznik in sovoznik avstrijska državljana.