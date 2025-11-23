Beograd v šoku! Sredi dne umorili 23-letnika, priče pretresene: »Slišala sem več strelov, skrila sem se ...«

Beograd je včeraj pretresel brutalen umor. Sredi belega dne so hladnokrvno ubili Tadijo Pantića (23), domnevnega vodjo navijačev Partizana iz Zemuna. Napadalci so ga po poročanju tamkajšnjih medijev pričakali z orožjem v rokah – in brez milosti streljali. Do napada je prišlo okoli 11.40 na Bulvarju Arsenija Čarnojevića v Novem Beogradu. Mimoidoči so zaslišali več strelov, nesrečnež pa je na kraju dogodka podlegel poškodbam. Reševalci, ki so prispeli v nekaj minutah, mu niso mogli več pomagati.

Po neuradnih informacijah sta v napadu sodelovala dva moška, ki sta se pripeljala na skuterju brez registrskih tablic in imela na glavi čeladi. Po dejanju sta pobegnila v neznano. Policija je območje zaprla in sprožila obsežno akcijo, v iskanju morilcev pa sodelujeta postaji Novi Beograd in Zemun. Na mestu zločina so preiskovalci našli več tulcev. Po navedbah medijev je Pantić poskušal pobegniti napadalcema, a mu ni uspelo. Priče opisujejo grozljive trenutke – ena od prodajalk iz bližnjega kioska je povedala: »Slišala sem štiri ali pet strelov, nato sem se skrila v kiosk.« Kmalu po tragediji so na kraj prispeli tudi sestra in prijateljice ubitega. Pretresena sestra je v solzah dejala: »Zjutraj me je objel … pustite me, da ga vidim še zadnjič.«

Beograjska policija intenzivno preiskuje ozadje zločina, motiv pa za zdaj ostaja neznan.