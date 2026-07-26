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Berlin po napadu v šoku, policija išče domnevnega islamista (VIDEO in FOTO)

Storilec naj bi bil policiji že znan 21-letnik, povezan z islamističnimi krogi, oblasti pa napad obravnavajo z največjo resnostjo.
REUTERS/Annegret Hilse FOTO: Annegret Hilse Reuters
REUTERS/Annegret Hilse FOTO: Annegret Hilse Reuters
STA, A. G.
 26. 7. 2026 | 07:45
 26. 7. 2026 | 07:45
1:51
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Na dogodku v okviru parade ponosa v Berlinu je v soboto pozno zvečer avtomobil zapeljal v množico, pri tem je bil en človek ubit, 16 pa ranjenih, več od njih kritično. Policija je osumljenca, ki naj bi bil povezan z islamizmom, identificirala in sprožila obsežno iskalno akcijo po mestu. Vrstijo se ostre obsodbe napada. Glede na navedbe policije je belo vozilo, šlo naj bi za enoprostorec, v ljudi zapeljal in jih več zadel v soboto okrog 22. ure v parku Tiergarten. Nato se je avtomobil zabil v drevo in vozniki je pobegnil.

V napadu je umrla ženska, še 16 pa ljudi pa je ranjenih, med njimi jih je več v kritičnem stanju, poročajo tuje tiskovne agencije.

REUTERS/Annegret Hilse FOTO: Annegret Hilse Reuters
REUTERS/Annegret Hilse FOTO: Annegret Hilse Reuters
FOTO: Ralf Hirschberger Afp
FOTO: Ralf Hirschberger Afp

Policija je napadalca identificirala in sprožila obsežno iskalno akcijo, v kateri v celotnem mestu sodeluje okrog 2200 ljudi. Pomagajo si tudi s helikopterji in toplotnimi kamerami ter pozivajo očividce, naj pošljejo fotografije in posnetke.

Policiji že znan 21-letnik

Storilec naj bi bil 21-letni moški, ki je policiji že znan in je po njihovih navedbah pripadal islamističnim krogom v Berlinu.

FOTO: Ralf Hirschberger Afp
FOTO: Ralf Hirschberger Afp
FOTO: Ralf Hirschberger Afp
FOTO: Ralf Hirschberger Afp
FOTO: Ralf Hirschberger Afp
FOTO: Ralf Hirschberger Afp

Nemški kancler Friedrich Merz je napad ostro obsodil in ga označil za grozljivo dejanje. Obljubil je celovito preiskavo in kaznovanje napadalca. Berlinski župan Kai Wegner pa je dejanje označil za »napad na našo svobodno in odprto družbo«.

FOTO: Ralf Hirschberger Afp
FOTO: Ralf Hirschberger Afp
REUTERS/Christian Mang FOTO: Christian Mang Reuters
REUTERS/Christian Mang FOTO: Christian Mang Reuters
 

Organizatorji so po napadu odpovedali nadaljnje dogodke v okviru parade ponosa, ki naj bi se odvijala še danes.

slika iz letaka, ki jo je 26. julija 2026 objavila berlinska policija, prikazuje 21-letnega osumljenca, ki ga je policija identificirala kot Abdula B. v javnem pozivu k njegovi aretaciji, potem ko je avtomobil trčil v množico v bližini berlinske parade ponosa, pri čemer je ena oseba umrla in ranjenih 16 drugih. Berlinska policija je osumljenca opisala kot vitkega, visokega približno 1,90 metra, s črnimi lasmi, oblečenega v črno pulover s kapuco in bele hlače. FOTO: Handout Afp
slika iz letaka, ki jo je 26. julija 2026 objavila berlinska policija, prikazuje 21-letnega osumljenca, ki ga je policija identificirala kot Abdula B. v javnem pozivu k njegovi aretaciji, potem ko je avtomobil trčil v množico v bližini berlinske parade ponosa, pri čemer je ena oseba umrla in ranjenih 16 drugih. Berlinska policija je osumljenca opisala kot vitkega, visokega približno 1,90 metra, s črnimi lasmi, oblečenega v črno pulover s kapuco in bele hlače. FOTO: Handout Afp
FOTO: Ralf Hirschberger Afp
FOTO: Ralf Hirschberger Afp

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