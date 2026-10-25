Bežal pred policijo, nato pa šok: gre za uslužbenca pravosodne policije, varoval naj bi sina ministra za pravosodje

Policija v Zenici v Bosni in Hercegovini (BiH) je po zasledovanju prijela mlajšega moškega, ki naj bi skušal pobegniti, ker je pri sebi skrival prepovedano drogo. Pozneje se je izkazalo, da naj bi bil zaposlen v pravosodni policiji v zeniškem zaporu, in naj bi varoval direktorja zapora Rusmirja Isaka, sina ministra za notranje zadeve Federacije BiH Rame Isaka. Moški je skušal pobegniti v četrtek zvečer, ko so ga policisti ustavili med redno kontrolo. Zbežal je po ulicah Zenice, za njim pa se je podalo več policijskih patrulj. Policisti so ga nazadnje dohiteli in prijeli. Med prijetjem naj bi pri njem našli tudi kilogram praškaste snovi, za katero sumijo, da gre za heroin, poročajo tamkajšnji mediji.

Portal Istraga je poročal, da je prijeti 29-letni Ibrahim Handanović zaposlen v zaporu v Zenici. Na spletu so dostopne njegove fotografije v uniformi z oznakami pravosodne policije, pa tudi fotografije v družbi direktorja zapora Rusmirja Isaka. Rusmir Isak je sin Rame Isaka, aktualnega ministra za notranje zadeve Federacije BiH. Njegov drugi sin Arnel je bil v preteklih štirih letih poslanec v predstavniškem domu parlamenta Federacije BiH. Arnelov glas naj bi bil pomemben za ohranitev stabilne takratne vladajoče večine v tej bosanskohercegovski entiteti. Po navedbah hrvaškega portala Dnevnik.hr naj bi Ramo Isak na podlagi političnih okoliščin zase pridobil ministrski položaj, za sina Rusmirja pa direktorsko mesto v zaporu. Rusmirja mediji povezujejo s prijetim pravosodnim policistom.

Direktor zapora je po novici o prijetju Handanovića dejal, da je šokiran. »Od njega se distanciram in poudarjam, da je bil zaposlen v zaporu že pred mojim mandatom,« je Isak izjavil za portal Klix.

Družina Isak nadaljuje politično pot

Družina Isak se je v preteklosti ukvarjala predvsem z vodenjem telovadnic, vendar si je zagotovila tudi nadaljevanje politične kariere. Na volitvah oktobra so nastopili s stranko, ki so jo poimenovali Snaga naroda oziroma Moč naroda. Ramo Isak in njegov sin Arnel sta nato dobila poslanski mesti v skupščini Zeniško-dobojskega kantona. Politične načrte Rusmirja Isaka pa bi lahko zapletla preiskava, ki jo vodi Posebni oddelek tožilstva Federacije BiH za boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji (POSKOK).

Isak je skupaj z aktualnim premierjem Federacije BiH Nerminom Nikšićem in nekdanjim direktorjem policije Vahiddinom Munjićem osumljen zlorabe uradnega položaja, trgovanja z vplivom ter sprejemanja in dajanja podkupnin. Po dostopnih informacijah naj bi preiskavo sprožili zaradi suma političnega vplivanja na delo policije in nezakonitega zaposlovanja na notranjem ministrstvu. Osumljenost v preiskavi ne pomeni, da so navedene osebe krive. O njihovi morebitni odgovornosti bodo odločali pristojni organi, poroča Dnevnik.hr.