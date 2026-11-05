Biljano (17) in Viktorja (21) našli mrtva v gorečem avtomobilu

V bližini Bogdancev v Severni Makedoniji so v gorečem avtomobilu našli mrtva 17-letno Biljano Kirić in 21-letnega Viktorja Guntarova. Po prvih ugotovitvah tožilstva naj bi šlo za umor in samomor, vendar natančne okoliščine in vzrok smrt še niso znani. Tragediji naj bi botrovali nasilje, grožnje in sodna prepoved približevanja.

Kot poroča srbski Blic, so 21-letnega Viktorja Guntarova že pred tragedijo obravnavali zaradi domnevnega nasilja nad dekletom. Severno makedonsko ministrstvo za notranje zadeve je potrdilo, da so ga 30. septembra letos okoli 21. ure pridržali po prijavi, da naj bi v svojem domu fizično napadel 17-letno partnerico. O dogodku so obvestili pristojnega državnega tožilca.

Tožilstvo v Đevđeliji je 16. oktobra prejelo še prijavo zaradi ogrožanja varnosti mladoletnice in uvedlo postopek. Določili so termine zaslišanj in odredili izvedenska mnenja.

Imel je prepoved približevanja

Vzporedno je sodišče v postopku zaščite pred nasiljem izreklo ukrepe, s katerimi je 21-letniku prepovedalo približevanje dekletu. Po doslej objavljenih informacijah so ti ukrepi veljali tudi v času tragedije.

Po neuradnih informacijah portala Skoplje1 naj bi Viktor Biljano pričakal pred fitnesom v Đevđeliji, jo na silo spravil v avtomobil in se odpeljal proti Bogdancem. Te navedbe pristojni organi za zdaj še niso uradno potrdili.

V gorečem avtomobilu našli dve trupli

Tragedijo so odkrili 3. novembra, ko je policija okoli 18.40 prejela obvestilo o gorečem avtomobilu na območju, imenovanem Ičeva česma, v bližini Gornjega Sela pri Bogdancih. V vozilu so našli trupli 17-letnice in 21-letnika.

Tožilstvo na podlagi prvih ugotovitev sumi, da je šlo za umor in samomor, vendar bodo natančen potek dogodkov in vzrok smrti morali še ugotoviti.