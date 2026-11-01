Bivši politik s kladivom za meso razbil Jezusa na križu, nato na sodišču izjavil, da je prerok (FOTO)

Nekdanji tajnik hrvaške Socialdemokratske stranke (SDP) v Vrgorcu Slobodan Vujica se je znašel v središču pozornosti zaradi posnetka, na katerem s kladivom za meso razbija razpelo s podobo Jezusa Kristusa. Posnetek je sam objavil na družbenih omrežjih, kmalu zatem pa so ga obiskali policisti. Primer se je končal na sodišču, kjer je Vujica postregel s precej nenavadno razlago svojega početja. Na posnetku, ki ga je objavil 27. oktobra, je videti, kako večkrat udari po razpelu in poškoduje križ. Medtem glasno sprašuje: »Kdo je bil Jezus Kristus pred dva tisoč leti, jaz ali vi? Kdo je bil?«

Na sodišču izpadel norec

Po objavi posnetka je posredovala mejna policija v Vrgorcu. Vujico so pridržali in proti njemu vložili obdolžilni predlog zaradi kršenja javnega reda in miru. Na občinskem sodišču v Metkoviću je sodnica Stanka Obradović izvedla hitri postopek in mu izrekla globo v višini 200 evrov. Vujica je na sodišču povedal, da razume očitke, vendar zanikal, da bi želel žaliti ali omalovaževati verska oziroma moralna čustva državljanov.

Pojasnil je, da je posnetek nastal v kraju Veljaci pri Ljubuškem v Bosni in Hercegovini. Nato je zatrdil, da je kristjan in da se na podlagi Svetega pisma šteje za preroka. Dejal je tudi, da mu je Bog dal pričevanje.

Pridržan skoraj 19 ur

Policija ga je pridržala 29. oktobra ob 13.30, na sodišče pa je stopil naslednje jutro ob 8. uri. Zaradi časa, prebitega v policijskem pridržanju, so mu globo zmanjšali na 120,36 evra. Sodno odločitev je Vujica pozneje objavil tudi na svojih profilih na družbenih omrežjih. Video je sicer od takrat že umaknil.

Vujica je bil leta 2015 glavni tajnik mestne organizacije SDP v Vrgorcu in četrti na kandidatni listi stranke za mestni svet. Danes je zaposlen pri prostovoljnem gasilskem društvu Vrgorac. To sicer ni bilo njegovo prvo srečanje s policijo. Med lokalnimi volitvami leta 2015 so ga pridržali, potem ko je skupaj s skupino občanov s počasno vožnjo poskušal ovirati prihod volivcev iz Bosne in Hercegovine na volišča v Vrgorcu.