Bizaren izgovor tihotapke: »Mislila sem, da je samo kanabis« – v prtljažniku pa mitraljezi in heroin

Ženska, ki je bila obsojena na devet let zapora zaradi tihotapljenja orožja in drog v Združeno kraljestvo, je dala neverjeten izgovor za to, kaj je počela, preden so jo ujeli. 40-letno Kasho Sanderson so ustavili, ko se je 24. februarja lani vračala v Združeno kraljestvo s trajektom iz Calaisa v Franciji, ko so policisti pregledali njen avtomobil in našli skrite predele. V njih so našli dva avtomatska puškomitraljeza Skorpion, enega Uzija, pištolo Glock in devet predelanih pištol za slepe naboje, medtem ko so v vozilu našli tudi 289 nabojev. Vozilo je bil Peugeot 3008 z irskimi registrskimi tablicami. Policisti so prav tako našli pet kg heroina, katerega ocenjena ulična vrednost znaša okoli 600.000 evrov.

Sandersonova, ki je bila uradno brezposelna, je najprej trdila, da je bila v Franciji zato, da bi v Lyonu raztresla pepel, ko pa so jo policisti zaslišali, je nato poskusila z izgovorom, da je mislila, da je v Združeno kraljestvo poskušala pretihotapiti le kanabis. Ta izgovor ni prepričal, ženska pa je pozneje priznala, da je poskušala v Združeno kraljestvo pretihotapiti strelno orožje, strelivo in droge razreda A, zaradi česar je bila obsojena na devet let zapora.

Z zaporno kaznijo za Sandersonovo je organizirana kriminalna skupina, ki stoji za tem tihotapskim načrtom, izgubila zanesljivo kurirko in dobiček, ki ga ne bodo mogli vložiti v nadaljnja kazniva dejanja.

Nacionalna agencija za kriminal (NCA) je sporočila, da je bila obsojena v četrtek (5. marca) na kronskem sodišču v Canterburyju. Poveljnica oddelka NCA Rachel Bramley je dejala: »To strašljivo orožje in strelivo ni več v rokah izjemno nevarnih kriminalcev. Kazniva dejanja s strelnim orožjem so v Združenem kraljestvu med najnižjimi na svetu, vendar so imele te puške potencial povzročiti grozljivo škodo. V zadnjih letih je bilo več tragičnih posledic, ko popolnoma nedolžne žrtve končale v navzkrižnem ognju kriminalcev z avtomatskim orožjem, kot so mitraljezne pištole Skorpion. Z zaporno kaznijo za Sandersonovo je organizirana kriminalna skupina, ki stoji za tem tihotapskim načrtom, izgubila zanesljivo kurirko in dobiček, ki ga ne bodo mogli vložiti v nadaljnja kazniva dejanja.«

Dva po meri izdelana skrivna predela v prostoru za noge v avtomobilu, v katerih so bili skriti droge, orožje in strelivo, predstavljata pomembno odkritje za NCA v njihovih prizadevanjih, da preprečijo tihotapljenje drog in smrtonosnega orožja v Združeno kraljestvo. Drugje pri delu NCA so odkrili, da so prek EncroChata – šifrirane storitve za sporočanje, ki so jo uporabljali kriminalci – načrtovali tihotapljenje drog, atentate in prodajo strelnega orožja. Ta preiskava je bila tema dokumentarca televizije Channel 4 z naslovom Operation Dark Phone: Murder by Text, ki je privedel do operacije, v kateri je bilo aretiranih 746 ljudi, zaseženih 77 kosov orožja, zaseženi dve toni drog in zaplenjenih 54 milijonov funtov umazanega denarja, poroča LADbible.

