Bizarna nesreča: moški padel na kovinsko ograjo, delo nje mu je ostal v glavi (FOTO)

Zagrebška gasilska enota na Facebooku poroča o nenavadni nesreči, ki se je zgodila v naselju Prečko. Kot so sporočili, so včeraj ob 10.35 zagrebški gasilci intervenirali v tem naselju, saj se je moški spotaknil in padel na kovinsko ograjo ter se pri tem poškodoval. Dobil je vbodno poškodbo mehkega tkiva v spodnjem delu glave.

Gasilci so mu pomagali. Z orodjem so odrezali del ograje, ki je ostal v njegovem telesu. Tako so poskrbeli, da je lahko odšel v bolnico. Takšna intervencija je lahko še posebej zahtevna, ker morajo gasilci ravnati zelo previdno, da poškodovanemu med reševanjem ne bi povzročili dodatnih poškodb.

Čeprav se nesreča sliši grozno, je imel moški tudi srečo, saj jo je dobro odnesel. Po besedah omenjene gasilske enote je namreč dobil lažje poškodbe. Po drugi strani pa je imel tudi precej nesreče, saj se padci navadno ne končajo tako, da v telesu ostane del kovine.