  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PADEC

Bizarna nesreča: moški padel na kovinsko ograjo, delo nje mu je ostal v glavi (FOTO)

Gasilci so z orodjem odrezali del ograje, ki je ostal v telesu moškega.
Simbolična slika FOTO: Delo UI
Simbolična slika FOTO: Delo UI
M. J.
 6. 9. 2026 | 16:38
 6. 9. 2026 | 16:45
1:15
A+A-

Zagrebška gasilska enota na Facebooku poroča o nenavadni nesreči, ki se je zgodila v naselju Prečko. Kot so sporočili, so včeraj ob 10.35 zagrebški gasilci intervenirali v tem naselju, saj se je moški spotaknil in padel na kovinsko ograjo ter se pri tem poškodoval. Dobil je vbodno poškodbo mehkega tkiva v spodnjem delu glave.

Gasilci so mu pomagali. Z orodjem so odrezali del ograje, ki je ostal v njegovem telesu. Tako so poskrbeli, da je lahko odšel v bolnico. Takšna intervencija je lahko še posebej zahtevna, ker morajo gasilci ravnati zelo previdno, da poškodovanemu med reševanjem ne bi povzročili dodatnih poškodb.

Čeprav se nesreča sliši grozno, je imel moški tudi srečo, saj jo je dobro odnesel. Po besedah omenjene gasilske enote je namreč dobil lažje poškodbe. Po drugi strani pa je imel tudi precej nesreče, saj se padci navadno ne končajo tako, da v telesu ostane del kovine.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Prečkogasilcinesrečaograjapoškodbepadec
ZADNJE NOVICE
17:50
Razno
PROMETNA NESREČA

Traktor povozil občana, odpeljali so ga s helikopterjem Slovenske vojske

O tem, kako hude poškodbe je dobil poškodovanec, Uprava RS za zaščito in reševanje ne poroča.
6. 9. 2026 | 17:50
17:28
Lifestyle  |  Polet
POZOR ZA ABRAHAME

Po 50. letu previdno s temi živili. Devet živil, ki jih je bolje zelo omejiti

Čeprav se veliko pozornosti namenja živilom, ki jih je bolje omejiti, je še pomembneje vedeti, kaj jesti po 50. letu.
Miroslav Cvjetičanin6. 9. 2026 | 17:28
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
SOBNE RASTLINE

Zahteva malo več pozornosti

Fikus benjamin je ena najbolj razširjenih sobnih rastlin, priljubljen je zaradi goste krošnje in elegantnega videza.
Mateja Florjančič6. 9. 2026 | 17:00
17:00
Bulvar  |  Suzy
JESEN

Gobarka Neisha: iz gozda naravnost v kuhinjo (Suzy)

Po duševni mir Neisha najraje zaide v gozd, če med sprehodom odkrije še kaj dobrega za v kuhinjski lonec, pa je njeno veselje toliko večje.
6. 9. 2026 | 17:00
16:38
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
PADEC

Bizarna nesreča: moški padel na kovinsko ograjo, delo nje mu je ostal v glavi (FOTO)

Gasilci so z orodjem odrezali del ograje, ki je ostal v telesu moškega.
6. 9. 2026 | 16:38
16:00
Novice  |  Nedeljske novice
AKTIVNI

Za počutje in zbranost

Gibanje si pogosto predstavljamo kot organizirano športno dejavnost, a ni nujno tako: po pouku lahko otrok teče, pleza, se igra z žogo, lovi z vrstniki, kolesari ali se preprosto odpravi na sprehod.
Ema Bubanj6. 9. 2026 | 16:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
PODATKI

Ste videli, kaj vam zdaj ponuja HOFER?

Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
4. 9. 2026 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEH

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
PODPORA ŠPORTU

Goran Dragić spregovoril o svojih porazih

Vrhunski športniki niso to, kar so, le zato, ker so v odlični telesni formi. Pol enačbe je tudi njihov um.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 15:26
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Kaj bo ostalo od klasičnega pisma? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:21
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Polet
KOLESARSTVO

Ta vikend vas v Kranju čaka prava Tour de France izkušnja

Prazne ceste, tribune, polne navijačev, za vami množica kolesarjev, ki si želijo zmage prav toliko kot vi. So to sanje ali resničnost?
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

V Novi Gorici vabijo na posebno doživetje

S temi besedami v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo k vpisu abonmajev za sezono 2026/2027.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:54
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIJAVITE SE

Kaj se skriva za rekordi na borzah

Borzni indeksi podirajo rekorde, vlagatelji pa tehtajo, kaj bodo do konca leta njihovim naložbam prinesle obresti, nafta in umetna inteligenca.
3. 9. 2026 | 14:28
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Preverite, katera naložba je najbolj primerna za vas

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
3. 9. 2026 | 09:07
Promo
Lifestyle  |  Polet
OPERACIJA

Kdaj lahko spet tečete po operaciji meniskusa?

Artroskopija je danes ena najpogostejših operativnih tehnik v ortopediji.
31. 8. 2026 | 08:48
Promo
Novice  |  Slovenija
LEPA ZGODBA

Zgodba slovenskega podjetnika: kako iz ostankov do novega izdelka

Podjetje Les-Rock spreminja lesne ostanke v nove zamisli. Njegova zgodba pokaže, kako lahko strokovna podpora pomaga pri naslednjem koraku.
31. 8. 2026 | 13:23
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REPORTAŽA

Način, kako se staramo, se oblikuje veliko prej, kot mislimo (video)

Kako zgodaj začnemo graditi zdravo starost in zakaj lahko navade iz mladosti pomembno vplivajo na naše počutje, funkcionalnost in samostojnost v poznejših letih.
3. 9. 2026 | 09:27
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

Ste pripravljeni na takšen scenarij?

Otroci svet spoznavajo skozi raziskovanje in igro, del katere so tudi padci, udarci in poškodbe.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
DUŠEVNO ZDRAVJE

To težavo ima več kot polovica Slovencev

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:15
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki