Pnevmatika treščila na havbo in razbila vetrobransko steklo (VIDEO)

Pred dnevi se je na avtocesti I-76 v Philadelphii v ameriški zvezni državi Pensilvanija zgodila nesreča, ki bo vozniku Nissanovega enoprostorca za vedno ostala v spominu. Na spletu se je pojavil posnetek, na katerem se dobro vidi, kako nissan pelje po levem voznem pasu, v nekem trenutku pa na pokrov motorja pade avtomobilska pnevmatika in razbije tudi vetrobransko steklo. Pred tem je najbrž odpadla z enega od vozil na avtocesti. Drug videoposnetek, ki ga je pridobila televizija NBC10, pa je ujel trenutke pred trkom: vidi se, kako pnevmatika, preden silovito zadene nissana in mu zmečka pokrov motorja, nekaj sekund z veliko hitrostjo poskakuje čez ločilni pas avtoceste. Ameriški mediji ne poročajo, kako je bil v nesreči poškodovan voznik ali voznica nissana niti od kod je dejansko priletela pnevmatika.