Blažićeva za rešetkami ne mirujeta: oče premeščen v strogo varovan zapor, sin že četrtič povzročil incident

Radiša in Uroš Blažić, oče in sin, obsojena zaradi pokola v Duboni in Malem Orašju, sta se tudi med prestajanjem kazni znašla v središču zaporniških incidentov in dramatičnih dogodkov. Zadnja novica je, da so Radišo nedavno iz Zabele premestili v zaporniški kompleks v Padinski Skeli, njegov sin Uroš, sicer množični morilec, pa je v manj kot dveh letih za rešetkami že štirikrat sodeloval v različnih incidentih.

Razlog za premestitev Radiše Blažića še vedno ni znan, dejstvo pa je, da tudi njegov sin Uroš ni bil izvzet iz zaporniških incidentov. Premestitev obsojenca je sicer lahko posledica različnih varnostnih ocen.

Uroš Blažić, množični morilec iz Dubone, ki je maja 2023 ubil devet ljudi in 12 hudo ranil v vaseh Dubona in Malo Orašje, se je marca lani zadnjič znašel v središču incidenta v priporni enoti Okrožnega zapora v Smederevu. To je bil po doslej znanih informacijah njegov četrti incident, odkar je za rešetkami, oziroma v manj kot dveh letih.

Spori s sostanovalci

Blažić se je po predhodnih poročilih najprej krajše sprl z enim od pripornikov, nato pa je prišlo tudi do fizičnega spopada. Kot so takrat potrdili na Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij, so pripadniki službe za varovanje takoj posredovali in prekinili spopad. Nato so oba v skladu s protokolom odpeljali na zdravniški pregled, zatem pa ju namestili v različni sobi. O dogodku je bilo obveščeno pristojno sodišče, ki bo odločilo o disciplinskih ukrepih proti priprtima osebama, so takrat navedli na upravi.

Vendar to ni bil prvič, da se je Uroš Blažić zapletel v spor z drugim pripornikom. Le mesec dni prej se je namreč krajše fizično spopadel s sostanovalcem, zaradi česar je morala prav tako posredovati služba za varovanje, Blažića pa so nato premestili v drugo sobo.

Gladovna stavka

Pred tem je obsojeni množični morilec v središču javnosti znašel tudi 15. decembra predlani, ko je trdil, da so ga napadli v Okrožnem zaporu v Smederevu. Že naslednji dan je začel zavračati zaporniško hrano, naslednje tri dni pa je gladovno stavkal. Domnevno je trdil, da pazniki in uprava zapora niso ukrepali po napadu. Na Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij so takrat za Kurir pojasnili, kaj se je dogajalo.

Pisno se ni želel izreči o razlogih, zakaj je začel zavračati hrano, pripravljeno v zavodu. Uprava zapora je takoj sprejela vse ukrepe, kar je vključevalo tudi napotitev te osebe na zdravniški pregled. Ta oseba je v četrtek, 19. decembra lani, znova začela uživati hrano, pripravljeno v zavodu, zdravnik pa jo je ves ta čas večkrat pregledal, kar je del rednega postopka, ko oseba sporoči, da ne uživa hrane, pripravljene v zavodu, so takrat sporočili iz Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij.

Kot je Kurir že poročal, je Blažić trdil, da so ga napadli le nekaj dni po tem, ko je bil na prvi stopnji obsojen na najvišjo zaporno kazen zaradi pokola v Duboni in Malem Orašju. Spomnimo: Uroš Blažić je 4. maja 2023 s streli iz avtomatske puške ubil devet ljudi, 12 pa jih ranil. Mogoče je bil to del njegove taktike in manipulacije. Poskuša se prikazati kot žrtev, kar vsekakor ni, je takrat dejal vir Kurirja in spomnil, da je sodnik za izvrševanje kazenskih sankcij Blažićeve navedbe zavrnil kot neutemeljene.

To pomeni, da Blažić ni govoril resnice, ko je prijavil, da je bil napaden, nam je pojasnil vir.

Prvi spopad

Uroš Blažić se je že prej zapletal v spore z drugimi priporniki. Že junija 2023, le nekaj tednov po aretaciji zaradi pokola, je prišlo do spopada med njim in sostanovalcem iz celice. Incident se je takrat končal tako, da so Blažića premestili v drugo celico. Drug drugega sta udarila po obrazu. Najprej je udarec zadal moški, ki je bil z njim v celici, nato mu je Blažić udarec vrnil. Blažić pri tem ni bil poškodovan, drugi pripornik pa je imel podplutbo pod očesom. Blažića so zaradi incidenta kaznovali, izrekli pa so mu disciplinsko kazen omejitve obiskov za vse družinske člane.

O primeru se je takrat izrekel tudi Višji sud v Smederevu.

Iz Višjega sodišča v Smederevu so v sporočilu navedli, da je 29. junija 2023 sodnik za predhodni postopek Višjega sodišča v Smederevu sprejel sklep, s katerim je bila Urošu Blažiću izrečena disciplinska kazen omejitve obiskov za vse družinske člane za 14. in 21. julij 2023. Odločitev je bila sprejeta v postopku odločanja o disciplinski kazni proti osumljencu zaradi dogodka 17. junija v priporni enoti Okrožnega zapora v Smederevu, ko je najprej prišlo do verbalnega, nato pa še do fizičnega spopada med pripornikom J. S. in Urošem Blažićem.

Za konec spomnimo, da je bil množični morilec Uroš Blažić spoznan za krivega, ker je v noči na 4. maj 2023 začel krvavi pohod ter v vaseh Dubona in Malo Orašje med Mladenovcem in Smederevom ubil devet in ranil 12 mladih ljudi. Mlajši Blažić je bil obsojen na enotno kazen 20 let zapora, kar je bila najvišja kazen, ki jo je bilo mogoče izreči, saj ob izvršitvi zločina še ni bil star 21 let. Z isto sodbo je bil na 20 let zapora obsojen tudi njegov oče Radiša Blažić zaradi nezakonite posesti orožja, s katerim je bil zločin storjen.