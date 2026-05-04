PRETRESLJIV PRIZOR

Blizu naše meje! Našli trupla štirih migrantov, policija objavila podrobnosti

Da bi ugotovili vse okoliščine tragedije, bo opravljena obdukcija.
Fotografija je simbolična. FOTO: Cropix/Tom Dubravac 
A. G.
 4. 5. 2026 | 12:11
Hrvaška policija je v nedeljo zvečer, nekaj po 22.30, prejela prijavo o večji skupini migrantov na območju občine Netretić, v naselju Donje Prilišće. Ob prihodu na teren so policisti naleteli na pretresljiv prizor – našli so trupla štirih moških, medtem ko sta bili dve osebi v težkem zdravstvenem stanju nujno prepeljani v zdravstveno ustanovo. Na kraju dogodka je bil tudi en moški, ki je nudil pomoč ponesrečencem. 

»Z nadaljnjim postopkom je hrvaška policija v neposredni bližini kraja najdbe, pa tudi pri bližnjem nekdanjem mejnem prehodu z Republiko Slovenijo, našla še 12 tujih državljanov. Skupno je bilo nato 13 oseb prepeljanih v Center za registracijo prosilcev za mednarodno zaščito v Dugem Dolu. Po za zdaj dostopnih informacijah je skupino migrantov na kraj dogodka pripeljal neznani voznik s tovornim vozilom. Po izkrcanju je voznik zapustil lokacijo, tuji državljani pa so izjavili, da so bili med prevozom izpostavljeni nečloveškim razmeram. Na kraju dogodka je bil opravljen ogled pod vodstvom županijske državne tožilke,« je sporočila PU karlovška.

Hrvaška policija je sprožila kriminalistično preiskavo zaradi suma storitve kaznivih dejanj nezakonitega vstopa, gibanja in bivanja v Republiki Hrvaški, drugi državi članici Evropske unije ali podpisnici schengenskega sporazuma, pa tudi hudih kaznivih dejanj zoper splošno varnost. Preiskava zajema tudi sum ogrožanja življenja in premoženja s splošno nevarnim dejanjem ali sredstvom. Da bi ugotovili vse okoliščine tragedije, bo opravljena obdukcija, s katero bodo ugotovili natančen vzrok smrti ter identiteto umrlih oseb, poroča Večernji list.

policijaHrvaškamigrantinasiljekaznivo dejanjepreiskavatruplo
