Blizu otroškega igrišča sprehajalec naletel na grozljiv prizor

V južni Nemčiji, natančneje v kraju Maulburg v zvezni deželi Baden-Württemberg, je naključni mimoidoči naletel na grozljiv prizor - truplo novorojenčka.

Po navedbah državnega tožilstva in policije, je trupelce dečka ležalo zavito v vrečo za smeti v gozdu blizu otroškega igrišča ob reki Wiese.

Za zdaj še ni znano, ali je bil novorojenček še živ, ko so ga tam pustili, se je mrtev rodil, ali se je njegovo življenje končalo nedolgo po rojstvu. Policija zaradi preiskave, ki še poteka, podrobnosti še ne želi razkriti, pozivajo pa priče, ki bi v bližini igrišča morda opazile kaj sumljivega, naj se oglasijo.

To je sicer že četrtič letos, da so v regiji Freiburg našli truplo novorojenčka. Februarja je na žalostni prizor na travniku naletel sprehajalec v okrožju Lörrach, detomora je osumljena otrokova mladoletna mama.

Le en mesec pozneje pa so v bližnjem okrožju Breisgau-Hochschwarzwald v hiši našli dva mrtva novorojenčka – po navedbah policije sta trupli v hiši ležali dalj časa. V tem primeru je po poročanju nemških medijev kaznivega dejanja osumljenka mlada ženska, stara med 18 in 21 let.