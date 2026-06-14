BMW trčil v skupino šolarjev na kolesih: umrli trije osnovnošolci in en odrasel (FOTO)

Skupina 14 otrok in dva učitelja z osnovne šole De Warande v Axelu se je v okviru kolesarskega tabora odpravila proti rekreacijskemu centru De Vogel. Vozili so se po kolesarski stezi, ki je od ceste ločena z vmesnim pasom trave, ko je pripeljal sivi BMW in iz še neznanega razloga v ovinku zapeljal s ceste v skupino otrok ter učitelja. Zaradi hudih poškodb sta takoj umrla dva otroka in en učitelj, tretjega hudo poškodovanega otroka pa so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico v Rotterdam, a mu žal niso mogli pomagati. Hudo poškodovani so še trije otroci. Nesreča se je zgodila v kraju Vogelwaarde blizu belgijske meje.

Takoj je stekla velika reševalna akcija. FOTO: Anp

Policija je že aretirala 19-letnika, ki je bil v avtomobilu, niso pa še potrdili, da je bil on tudi voznik. Prav tako še ne vedo, zakaj je voznik zapeljal s ceste; ali je vozil prehitro ali mu je postalo slabo, je bil pod vplivom alkohola ali drugih prepovedanih drog. V zadnjih letih so se v tem ovinku zgodile že štiri nesreče, vendar brez udeležbe kolesarja ali pešca.

Skupina je bila namenjena v rekreacijski center.FOTO: Anp

Na tragedijo se je odzval tudi nizozemski premier Rob Jetten, ki je na X zapisal, da »grozljiva novica iz Zeelanda zasenči vse druge«. Državna sekretarka za izobraževanje Judith Tielen pa je odgovorila, da »kar bi moralo biti čudovit šolski tabor, se je končalo s tragedijo«.