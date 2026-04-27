Borba za življenje: deček (14) v kritičnem stanju po udaru toka, potem ko je splezal na transformatorsko postajo

Deček (14), ki ga je v bližini Dubrovnika na Hrvaškem udaril električni tok, potem ko je splezal na transformatorsko postajo, ki je bila – sporočajo iz HEP-a – ustrezno označena z opozorilnimi znaki nevarnosti, je bil v ponedeljek zjutraj premeščen v bolnišnico Klaićeva v Zagrebu.

»Deček, star 14 let, je bil nujno premeščen iz KBC Split, kjer je bil hospitaliziran od 25. do 27. aprila 2026 zaradi obsežnih opeklin, povzročenih v nesrečnem primeru,« so sporočili iz bolnišnice. Zaradi resnosti njegovega stanja je v zdravljenje vključenih veliko število zaposlenih. Kot smo včeraj pisali, se zdravniki borijo za njegovo življenje, rečeno pa je bilo, da bo prepeljan v zagrebško bolnišnico Klaićeva s helikopterjem, če bo stabilen za prevoz.

V Klaićevi so bili že včeraj pripravljeni na sprejem mladega Dubrovčana. Vodja urgentnega sprejema Klinike za otroške bolezni Zoran Barčot je povedal, da so dubrovniški in splitski zdravniki naredili vse, kar je bilo treba. Poudaril je, da gre za resne opekline. Barčot je pojasnil, kako deluje električni udar na telo.

Skuha mišice, uničuje žile, kožo, živce

»Opekline so hude poškodbe pri otrocih, hudo opečen otrok pa je eden najtežjih kirurških bolnikov sploh. Deček je bil poškodovan zaradi udara visoke napetosti, prijel se je za električni kabel. Napetost je običajno okoli 11.000 voltov, lahko je tudi 35.000, nekatere segajo tudi do 400.000 voltov. Lahko si predstavljate moč energije in temperaturo, ki vstopi vanj in vse podre, skuha mišice, uničuje žile, kožo, živce. Povzroči takšno škodo, da nekateri pacienti že na začetku umrejo zaradi poškodb srca,« je povedal in dodal, da se bodo zanj borili »z vsemi močmi in znanjem,« poroča Danas.hr.

