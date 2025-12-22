Božič se je končal krvavo: ko kostum dobrega moža izkoristijo kriminalci

Galerija
Božičkova oprava je sanjska krinka in prav zato jo kriminalci obožujejo. Le kdo bi se bal legendarno dobrohotnega in radodarnega debeluhastega moža z belo brado in kapo s cofom? Je sila prepoznaven, simpatičen in popolnoma neškodljiv – vsaj na prvi pogled. V ZDA je nešteto primerov, ko moški z Božičkovo opravo, umetnimi brki in brado mirno stopi v trgovino, zagrozi z orožjem in pobere denar. Brez sani, brez jelenov, z izkupičkom pa nato naravnost v zapor. Lani je na primer v Nashvillu Božiček z orožjem oropal banko in z resnim obrazom osebju razložil, da denar pač potrebuje »za svoje škratke«. Letos pa so v Avstraliji prijeli trojico, ki je delno preoblečena v Božičke oborožena vdrla v hišo v Brisbanu. Prišli so s praznimi vrečami, brez sladkarij in igrač, odšli pa s polnimi, z več kot milijon evri gotovine in dragocenostmi.
Dobil 200 evrov
Tudi Slovenija ima svojega roparskega Božička. Pred leti je v gostinski lokal na železniški postaji v Zidanem Mostu vstopil moški v Božičkovi opravi, potegnil nož in v hrvaščini zahteval denar. Natakarica mu je izročila okoli 200 evrov. Daril ni bilo – le hiter pobeg.
Tudi v Evropi so znani primeri, ko Božički z orožjem ropajo trgovine, veleblagovnice in prodajalne. V Rimu sta dva v rdeče-belem oropala celo več trgovin zapored. V Berlinu sta prav tako s pištolo izsilila denar na blagajnah. Povsod ista taktika: zaupanje, presenečenje in hitra pot do plena.
V Berlinu je nekdo v Božičkovi opravi na ulici mimoidočim ponujal požirek domačega žganja. Zvenelo je prijazno, a se je za tiste, ki so vabilo sprejeli, končalo v bolnišnici. Deset ljudi je zaradi zastrupitve in hudih prebavnih težav iskalo zdravniško pomoč. Božična čarovnija se je spremenila v glavobol in še kakšno z zdravjem povezano nevšečnost. Božiček je očitno tudi idealna maska za bolj zavržna dejanja. V Veliki Britaniji so razkrili pedofila, ki je nastopal kot Božiček na otroških prireditvah in v bolnišnicah. Obsodba: 17 let zapora, saj je bela brada skrivala dolga leta zlorab.
Najbolj srhljivi primeri pa dokazujejo, da gre lahko v tem času zares zelo narobe. V teksaškem Grapevinu je sorodnik, preoblečen v Božička, med odpiranjem daril na družinski zabavi nenadoma začel streljati po vseh zbranih. Ubil je šest družinskih članov, nato še sebe. Božič, praznik miru in družine, se je končal v krvi. Božiček je simbol zaupanja. Prav zato je tudi popolna tarča za zlorabo. Večina jih je seveda pravih – prijaznih, dobrosrčnih in neškodljivih. A kakšen ima pod brado nož, pištolo ali vsaj zelo slabe namene. Zato velja preprosto praznično opozorilo. Če Božiček zahteva denar, kriči, grozi ali ponuja domače žganje – to ni pravljica, ampak policijski primer.