Božič se je končal krvavo: ko kostum dobrega moža izkoristijo kriminalci

Božičkova oprava je sanjska krinka in prav zato jo kriminalci obožujejo. Le kdo bi se bal legendarno dobrohotnega in radodarnega debeluhastega moža z belo brado in kapo s cofom? Je sila prepoznaven, simpatičen in popolnoma neškodljiv – vsaj na prvi pogled. V ZDA je nešteto primerov, ko moški z Božičkovo opravo, umetnimi brki in brado mirno stopi v trgovino, zagrozi z orožjem in pobere denar. Brez sani, brez jelenov, z izkupičkom pa nato naravnost v zapor. Lani je na primer v Nashvillu Božiček z orožjem oropal banko in z resnim obrazom osebju razložil, da denar pač potrebuje »za svoje škratke«. Letos pa so v Avstraliji prijeli trojico, ki je delno preoblečena v Božičke oborožena vdrla v hišo v Brisbanu. Prišli so s praznimi vrečami, brez sladkarij in igrač, odšli pa s polnimi, z več kot milijon evri gotovine in dragocenostmi.

Dobil 200 evrov Tudi Slovenija ima svojega roparskega Božička. Pred leti je v gostinski lokal na železniški postaji v Zidanem Mostu vstopil moški v Božičkovi opravi, potegnil nož in v hrvaščini zahteval denar. Natakarica mu je izročila okoli 200 evrov. Daril ni bilo – le hiter pobeg.

Tudi v Evropi so znani primeri, ko Božički z orožjem ropajo trgovine, veleblagovnice in prodajalne. V Rimu sta dva v rdeče-belem oropala celo več trgovin zapored. V Berlinu sta prav tako s pištolo izsilila denar na blagajnah. Povsod ista taktika: zaupanje, presenečenje in hitra pot do plena.

Rdeči nos ni vedno od mraza

Podobo sicer prijaznega možakarja zlorabljajo tudi pijanci. FOTO: Mrkornflakes/Getty Images

Niso vsi zlobni Božički profesionalni roparji. Nekateri so le preveč navdušeni nad prazniki – in alkoholom. A tudi to je lahko nevarno. V ameriškem Daytonu je okoli sto Božičkov razgrajalo na otroškem igrišču. Pilo se je, kričalo, ustrahovalo otroke, nekateri pa so potegnili celo pištole in streljali v zrak. Otroci so jokali, starši so klicali policijo. Ko je prišla, so imeli Božički med drugimi težavami tudi tisto z ravnotežjem. Decembra lani pa je svet obkrožil posnetek Božička, ki je v Floridi na motorju bežal pred policijo s skoraj 200 kilometri na uro. Namesto sani motor, namesto severnih jelenov policijski avtomobili. Božična pravljica, posneta v akcijskem filmu.

V Berlinu je nekdo v Božičkovi opravi na ulici mimoidočim ponujal požirek domačega žganja. Zvenelo je prijazno, a se je za tiste, ki so vabilo sprejeli, končalo v bolnišnici. Deset ljudi je zaradi zastrupitve in hudih prebavnih težav iskalo zdravniško pomoč. Božična čarovnija se je spremenila v glavobol in še kakšno z zdravjem povezano nevšečnost. Božiček je očitno tudi idealna maska za bolj zavržna dejanja. V Veliki Britaniji so razkrili pedofila, ki je nastopal kot Božiček na otroških prireditvah in v bolnišnicah. Obsodba: 17 let zapora, saj je bela brada skrivala dolga leta zlorab.

Najbolj srhljivi primeri pa dokazujejo, da gre lahko v tem času zares zelo narobe. V teksaškem Grapevinu je sorodnik, preoblečen v Božička, med odpiranjem daril na družinski zabavi nenadoma začel streljati po vseh zbranih. Ubil je šest družinskih članov, nato še sebe. Božič, praznik miru in družine, se je končal v krvi. Božiček je simbol zaupanja. Prav zato je tudi popolna tarča za zlorabo. Večina jih je seveda pravih – prijaznih, dobrosrčnih in neškodljivih. A kakšen ima pod brado nož, pištolo ali vsaj zelo slabe namene. Zato velja preprosto praznično opozorilo. Če Božiček zahteva denar, kriči, grozi ali ponuja domače žganje – to ni pravljica, ampak policijski primer.