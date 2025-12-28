Božično plavanje usodno za dva moška

V Budleigh Saltertonu v Devonu na jugu Anglije za božič pripravijo tradicionalni dogodek, ki privablja številne pogumne plavalce. Udeleženci zgolj v kopalkah in Božičkovih kapah pogumno zabredejo v hladne valove Atlantskega oceana. Kljub mrazu in vetru se na obali zberejo množice ljudi, ki navdušeno spremljajo dogajanje. Letos pa je božični dan zaznamovalo zelo nepredvidljivo in neugodno vreme. Močni vetrovi in visoki valovi so ustvarili nevarne razmere za plavalce, vendar so se mnogi kljub svarilom meteorologov odločili nadaljevati tradicijo. To je pripeljalo do katastrofe, saj je okoli 11. ure več plavalcev odneslo na odprto morje. Med njimi sta bila dva moška, eden v svojih 40. in drugi v 60. letih, ki ju reševalne ekipe iz Exmoutha in Beerja, čolni Kraljeve nacionalne reševalne organizacije (RNLI) ter helikopter za iskanje in reševanje, niso našli. V petek dopoldne so reševalci preklicali iskanje.

»Takoj ko smo prispeli, se je videlo, da je morje bolj razburkano in da bo moral biti vsak, ki bo zaplaval, veliko bolj previden kot običajno,« je povedal novinar BBC Phillip Stoneman, zadnjih nekaj let redni poročevalec z dogodka. »Valovi so bili tako visoki, da so ljudem, ki so zakorakali v morje, segali nad glavo, zato mislim, da so bili visoki vsaj 1,8 metra,« je povedala gledalka Julia Robb in dodala, da so prekrili plavalce že zelo kmalu potem, ko so šli v vodo. »Res žalostno, da se kaj takega zgodi na božični dan,« je še dejala.