Brat jo je ustrelil v glavo, nato ubil še njeno hčer in moža: znano je, v kakšnem stanju je ranjena 46-letnica

A. Č. (46), ki jo je njen brat B. K. (40) v Velikem Gradištu ustrelil v glavo, je že deset dni v bolnišnici. Njeno zdravstveno stanje je še vedno resno, vendar se je po navedbah zdravnikov izboljšalo, poroča Telegraf.rs. A. Č. so v bolnišnico sprejeli 29. avgusta po krvavem pohodu njenega brata. Utrpela je hude in življenje ogrožajoče poškodbe, med drugim strelno rano glave in poškodbo možganov. Njeno stanje je zdaj stabilno.

B. K., nekdanji policist, je po navedbah Telegrafa v le nekaj minutah in na dveh lokacijah ubil moža in edino hčer svoje sestre ter hudo ranil še eno žensko.

Najprej je sestro A. Č. poklical v hišo njunih staršev, kjer jo je želel prisiliti, da bi premoženje prepisala nanj. Ko je to zavrnila in ga prosila, naj počakata vsaj 40 dni po očetovem pogrebu, je izvlekel pištolo in ji ustrelil v glavo. Hudo ranjeni ženski se je uspelo splaziti na ulico. Tam jo je v mlaki krvi opazila deklica na kolesu, ki je prestrašena odhitela po pomoč. Medtem je B. K. nadaljeval svoj pohod.

Peš se je odpravil približno 300 metrov do sestrinega doma. Tam je v postelji našel njenega moža S. Č. (48), sicer lokalnega gasilca, in ga ustrelil v glavo. Nato je po navedbah Telegrafa ustrelil še moževo mater S. Č., ki jo je bila prav tako zadel v glavo in hudo ranil.

Zatem se je povzpel v nadstropje, kjer je bila njegova 19-letna nečakinja J. Č., edini otrok v družini. Tudi njo je ustrelil v glavo in jo ubil na kraju. Nato je sodil še sebi.

Po dosedanjih informacijah naj bi bil motiv za krvavi pohod večmesečni spor glede dediščine. Oče B. K. naj bi sina z oporoko povsem izključil iz dedovanja. Prav ta dokument naj bi našli na kraju prvega napada, umazan s krvjo.

Po navedbah domačinov je oče storilca umrl aprila 2026. Dolga leta je imel sladkorno bolezen in je potreboval inzulin. Po ločitvi naj bi imel tudi težave z elektriko v hiši, zato naj bi za pomoč večkrat prosil občinsko upravo in center za socialno delo.

Domačini pravijo, da so se prepiri glede dediščine začeli takoj po njegovi smrti. »Strašna tragedija. Vsi smo v šoku. Je mogoče, da je hiša vredna več kot človeško življenje? Življenje 19-letnega dekleta?« so povedali za medije.

Po njihovih besedah naj bi očeta pokopala hči, saj naj ta s sinom B. K. ne bi bil v dobrih odnosih.

Prebivalce Velikega Gradišta je pretreslo tudi dejstvo, da je B. K. v preteklosti opravljal delo, pri katerem je bil pogosto med ljudmi. Spraševali so se, kako nihče ni opazil, da je z njim kaj narobe.

S. Č. (48) in njegova 19-letna hči J. Č. sta bila 2. septembra pokopana na lokalnem pokopališču. Po poročanju Telegrafa ju je na zadnji poti pospremila množica ljudi. Pogrebna povorka je bila tako dolga, da so morali pogrebno slovesnost prestaviti za dve uri.

B. K. so medtem pokopali v Požarevcu, brez navzočnosti nekdanjih sodelavcev in sosedov. Pogreb je organizirala njegova žena.