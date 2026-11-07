Brat osumljenca za umor Danke (2) umrl med policijskim pridržanjem, v Srbiji prijeli osem policistov

V Srbiji so po nalogu javnega tožilca Višjega javnega tožilstva v Nišu pripadniki sektorja za notranji nadzor srbskega notranjega ministrstva pridržali osem policistov, zaposlenih v Upravi kriminalistične policije. Sumijo jih, da so v prostorih policijske uprave v Boru pretepali, zlorabljali in mučili Daliborja Dragijevića, ki je zaradi poškodb umrl 7. aprila 2024. Pridržali so N. P., M. Lj., B. M., I. T., M. S., M. B. in Z. Đ. iz Beograda ter J. K. iz Nove Pazove.

Osumljeni so kaznivega dejanja posebno hudih telesnih poškodb, zaradi katerih je poškodovana oseba umrla, v povezavi s kaznivim dejanjem zlorabe in mučenja, ki naj bi ju storili kot sostorilci. Oškodovanec je bil Dalibor Dragijević, čigar smrt so 7. aprila 2024 ugotovili v prostorih policijske uprave v Boru, so sporočili s tožilstva. Osumljencem so odredili do 48-urno pridržanje. S kazensko ovadbo jih bodo privedli pred Višje javno tožilstvo v Nišu, kjer jih bodo zaslišali.

Obstaja sum, da so policisti Daliborja Dragijevića med zaslišanjem v policijskih prostorih tako hudo pretepli, da je zaradi poškodb umrl. FOTO: M.m./ata Images/ Pixsell

Dragijević je bil brat osumljenca za umor Danke Ilić

Dalibor Dragijević je bil brat Dejana Dragijevića, obtoženega umora dveletne Danke Ilić. Dejana so skupaj z bratom prijeli po izginotju deklice, poroča srbski medij Blic. Obstaja sum, da so policisti Daliborja Dragijevića med zaslišanjem v policijskih prostorih tako hudo pretepli, da je zaradi poškodb umrl.

Na Višjem javnem tožilstvu v Nišu so napovedali, da bodo javnost o nadaljnjih ukrepih obvestili po zaslišanju vseh osumljencev. Sporočilo bodo objavili na svoji spletni strani, poroča Dnevnik.hr.