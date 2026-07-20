Brata Tate namesto na boks za zapahe

Kontroverzna spletna vplivneža Andrew in Tristan Tate sta se znova znašla v lisicah. Ameriški zvezni policisti so ju v soboto prijeli v Miamiju, potem ko so britanske oblasti zahtevale njuno izročitev zaradi obsežnega seznama obtožb, povezanih s posilstvi, nasiljem in trgovino z ljudmi za spolno izkoriščanje. Brata, ki imata ameriško in britansko državljanstvo, so prijeli pripadniki ameriške službe maršalov na podlagi zapečatenega naloga. Andrew Tate naj bi le nekaj ur pozneje sodeloval kot gostitelj na dogodku boksa z golimi pestmi v dvorani James L. Knight Center. Namesto pred občinstvom se je znašel v rokah zveznih oblasti.

38 novih OČITKOV imata.

Tata sta se znašla v središču postopkov v ZDA, Veliki Britaniji in Romuniji. FOTO: Daniel Mihailescu/Afp

Britansko kronsko tožilstvo je sporočilo, da je po prejemu dodatnega spisa dokazov policije iz Bedfordshira odobrilo 38 novih točk obtožbe. Nanašajo se na štiri dodatne domnevne žrtve, s čimer se je skupno število žensk, zajetih v britanskem primeru, povečalo na sedem. Devetintridesetletni Andrew se po novem spoprijema s sedmimi dodatnimi obtožbami posilstva, tremi obtožbami organiziranja ali omogočanja trgovine z ljudmi za spolno izkoriščanje in tremi obtožbami napada, pri katerem je žrtev utrpela telesne poškodbe. Tožilstvo je proti njemu odobrilo tudi 19 obtožb zaradi kaznivih dejanj, povezanih z nedostojnimi podobami otrok in skrajno pornografijo. Njegovega 38-letnega brata Tristana bremenijo enega spolnega napada, dveh posilstev ter treh primerov organiziranja ali omogočanja trgovine z ljudmi za spolno izkoriščanje. Domnevna kazniva dejanja iz novega svežnja obtožb naj bi se zgodila med julijem 2010 in avgustom 2017. Skupaj z 21 točkami obtožbe, ki jih je britansko tožilstvo javno potrdilo maja 2025, se brata zdaj v Združenem kraljestvu spoprijemata z 59 točkami. Andrew jih ima 42, Tristan pa 17. Prejšnje obtožbe, ki vključujejo posilstvo, povzročitev telesnih poškodb, trgovino z ljudmi in izkoriščanje prostitucije, se nanašajo na domnevna dejanja med letoma 2012 in 2015.

7 dodatnih obtožb posilstva bremeni Andrewa Tata

Nekdanji kikboksar je nato zgradil velikanski spletni imperij. Z videoposnetki o denarju, razkošnih avtomobilih, moški prevladi in odnosih z ženskami je nagovarjal predvsem mlade moške. Njegove izjave so večkrat sprožile ogorčenje, nekatere največje spletne platforme pa so njegove račune zaradi sovražnega in mizoginega govora začasno ali trajno odstranile.