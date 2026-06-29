  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KOVČEK

Britanec, osumljen brutalnega umora manekenke, se je branil z nenavadnim alibijem: »Gledal sem tekmo Anglija – Hrvaška!« (FOTO)

Britanski državljan Matthew Ashley Foster-Smith, ki ga oblasti sumijo brutalnega umora 36-letne Natalie Villalba, se je po prijetju branil z nenavadnim alibijem. Trdil je, da v času zločina ni bil na kraju dogodka, temveč je spremljal nogometno tekmo med Anglijo in Hrvaško.
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
G. P.
 29. 6. 2026 | 21:45
2:22
A+A-

46-letnika so prijeli v Ekvadorju, potem ko je po navedbah preiskovalcev pobegnil iz Kolumbije. Oblasti ga zdaj želijo izročiti v Bogoto, kjer ga čaka kazenski postopek zaradi suma hudega umora.

image_alt
Morila dva, sodili le enemu?! Savinjčan Uroš Vozlič bo kmalu izvedel, ali bo moral sedeti več kot 20 let

»Bil sem v pubu in gledal tekmo«

Foster-Smith je britanskemu tabloidu The Sun dejal, da z umorom nima nobene povezave. »V času, ko naj bi se zgodil umor, sem bil v irskem pubu in gledal tekmo med Anglijo in Hrvaško,« je zatrdil ter dodal, da ga policija neupravičeno povezuje s primerom. Kolumbijski preiskovalci njegovemu zagovoru ne verjamejo. Po njihovih navedbah časovni potek dogodkov ne podpira njegove različice, poleg tega pa naj bi zbrani dokazi kazali, da je bil tik pred smrtjo v stiku z žrtvijo.

Primer je takoj zaokrožil po svetovnih medijih, saj so truplo 36-letne Natalie Villalba našli skrito v velikem kovčku. Do odkritja je prišlo, ko je čistilka vstopila v stanovanje in v kopalnici pod odprto prho našla kovček, v katerem so se nahajali ostanki ženske. Preiskovalci domnevajo, da je storilec z vodo poskušal prikriti forenzične sledi. Policija je nato s pomočjo posnetkov nadzornih kamer identificirala osumljenca in ugotovila, da je kmalu po dogodku že zapustil Kolumbijo.

Pobeg v Ekvador

Britanca so prijeli na letališču v ekvadorski prestolnici Quito, kjer naj bi nameraval nadaljevati pot iz Južne Amerike. Pri iskanju so sodelovali kolumbijska policija, Interpol in britanske oblasti. Če bo izročen Kolumbiji in spoznan za krivega, mu zaradi hudega umora grozi več desetletij zaporne kazni.

Preiskava medtem še poteka, oblasti pa zbirajo dodatne dokaze, ki naj bi razjasnili vse okoliščine zločina. Nenavaden alibi z nogometno tekmo Anglije in Hrvaške pa je medtem že pritegnil nekaj zanimanja tudi pri naših sosedih.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Bogotaumortekma
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Priprave

O globalnem segrevanju.
Branko Babič29. 6. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Nejca Grilca: Kot Real in PSG

Največja pomanjkljivost Slovenije ostaja začetni udarec, ki nikakor ne steče »bombarderjem«, taktični servisi preostalih so bili za italijanske sprejemalce lahek plen.
Nejc Grilc29. 6. 2026 | 22:25
22:09
Šport  |  Tekme
SP 2026

Tudi Ronaldo, Ronaldinho in Cafu so ploskali rešitelju Brazilije (FOTO)

Nogometaši Brazilije so v izdihljajih srečanja prišli do zmage nad Japonsko z 2:1 in napredovali v osmino finala SP. Junak Gabriel Martinelli.
Nejc Grilc29. 6. 2026 | 22:09
21:45
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
KOVČEK

Britanec, osumljen brutalnega umora manekenke, se je branil z nenavadnim alibijem: »Gledal sem tekmo Anglija – Hrvaška!« (FOTO)

Britanski državljan Matthew Ashley Foster-Smith, ki ga oblasti sumijo brutalnega umora 36-letne Natalie Villalba, se je po prijetju branil z nenavadnim alibijem. Trdil je, da v času zločina ni bil na kraju dogodka, temveč je spremljal nogometno tekmo med Anglijo in Hrvaško.
29. 6. 2026 | 21:45
21:15
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TABLETE

Odpoved jeter zaradi prehranskih dopolnil: to so grozljive posledice, ki jih lahko povzročijo previsoki odmerki

Vse pogostejša uporaba dodatnih vitaminov, mineralov in rastlinskih pripravkov.
29. 6. 2026 | 21:15
21:08
Novice  |  Slovenija
VROČINSKI VAL

Peklenska številka: Arso razkril nov slovenski junijski temperaturni rekord

Vročinski val še traja.
29. 6. 2026 | 21:08

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBER NASVET

Na ta način lahko znižate dohodnino

Poletni meseci so lahko idealen čas tudi za načrtovanje dolgoročnega varčevanja.
26. 6. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Last minute počitnice v Turčiji tudi do 20 % ugodneje!

Se vam med gledanjem objav na družbenih omrežjih, ki so te dni polne čarobnih utrinkov na obmorskih destinacijah, toži po morju?
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 15:11
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Kar osem elektrarn: poteza, ki spreminja pravila poslovanja

Stroški energije so v zadnjih letih postali ena pomembnejših poslovnih tem. Nihanja cen na energetskih trgih, vse strožje okoljske zahteve in potreba po zmanjševanju ogljičnega odtisa podjetja silijo k drugačnemu razmisleku o upravljanju energije.
Promo Slovenske novice26. 6. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Blokada rame: olajšanje, ki ni zdravljenje

Marsikdo, ki ga muči bolečina v rami, prej ali slej sliši predlog za blokado.
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 10:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBER NASVET

Na ta način lahko znižate dohodnino

Poletni meseci so lahko idealen čas tudi za načrtovanje dolgoročnega varčevanja.
26. 6. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Last minute počitnice v Turčiji tudi do 20 % ugodneje!

Se vam med gledanjem objav na družbenih omrežjih, ki so te dni polne čarobnih utrinkov na obmorskih destinacijah, toži po morju?
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 15:11
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Kar osem elektrarn: poteza, ki spreminja pravila poslovanja

Stroški energije so v zadnjih letih postali ena pomembnejših poslovnih tem. Nihanja cen na energetskih trgih, vse strožje okoljske zahteve in potreba po zmanjševanju ogljičnega odtisa podjetja silijo k drugačnemu razmisleku o upravljanju energije.
Promo Slovenske novice26. 6. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Blokada rame: olajšanje, ki ni zdravljenje

Marsikdo, ki ga muči bolečina v rami, prej ali slej sliši predlog za blokado.
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 10:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOPUST

Odhajate na dopust? To ste zagotovo pozabili

Zdravstveni zaplet v tujini lahko povzroči visoke stroške. Kako poskrbeti, da vas na poti spremlja občutek varnosti?
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 10:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
OBRATI

Ta Mercedes bo marsikoga pustil brez besed: poglejte, kaj zmore

Novi električni Mercedes-Benz GLC združuje učinkovit električni pogon, prestiž, umetno inteligenco, brezhibno udobje in vsakodnevno uporabnost.
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 15:45
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSVEŽILNA SLADICA

Mojstrska delavnica: tako vam bo uspel popoln italijanski semifredo (VIDEO)

Naučite se pripraviti popoln italijanski semifredo – kremasto zamrznjeno sladico brez ledenih kristalov.
Odprta kuhinja29. 6. 2026 | 10:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODDIH

Že odštevate dneve do dopusta? Letos je lahko še bolj brezskrben!

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Slovenija je še vedno premalo suverena? Kje je težava? (video)

Digitalna suverenost postaja eno ključnih vprašanj razvoja podjetij in držav. Zakaj so lokacija podatkov, lokalna infrastruktura in zaupanje v digitalne partnerje vse pomembnejši dejavniki konkurenčnosti?
Promo Slovenske novice26. 6. 2026 | 08:13
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Kam bomo dali 19 milijard evrov?

Kakšno Slovenijo želimo leta 2035 in kdo jo bo soustvarjal?
24. 6. 2026 | 13:48
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki