Britanec, osumljen brutalnega umora manekenke, se je branil z nenavadnim alibijem: »Gledal sem tekmo Anglija – Hrvaška!« (FOTO)

46-letnika so prijeli v Ekvadorju, potem ko je po navedbah preiskovalcev pobegnil iz Kolumbije. Oblasti ga zdaj želijo izročiti v Bogoto, kjer ga čaka kazenski postopek zaradi suma hudega umora.

»Bil sem v pubu in gledal tekmo«

Foster-Smith je britanskemu tabloidu The Sun dejal, da z umorom nima nobene povezave. »V času, ko naj bi se zgodil umor, sem bil v irskem pubu in gledal tekmo med Anglijo in Hrvaško,« je zatrdil ter dodal, da ga policija neupravičeno povezuje s primerom. Kolumbijski preiskovalci njegovemu zagovoru ne verjamejo. Po njihovih navedbah časovni potek dogodkov ne podpira njegove različice, poleg tega pa naj bi zbrani dokazi kazali, da je bil tik pred smrtjo v stiku z žrtvijo.

Primer je takoj zaokrožil po svetovnih medijih, saj so truplo 36-letne Natalie Villalba našli skrito v velikem kovčku. Do odkritja je prišlo, ko je čistilka vstopila v stanovanje in v kopalnici pod odprto prho našla kovček, v katerem so se nahajali ostanki ženske. Preiskovalci domnevajo, da je storilec z vodo poskušal prikriti forenzične sledi. Policija je nato s pomočjo posnetkov nadzornih kamer identificirala osumljenca in ugotovila, da je kmalu po dogodku že zapustil Kolumbijo.

Pobeg v Ekvador

Britanca so prijeli na letališču v ekvadorski prestolnici Quito, kjer naj bi nameraval nadaljevati pot iz Južne Amerike. Pri iskanju so sodelovali kolumbijska policija, Interpol in britanske oblasti. Če bo izročen Kolumbiji in spoznan za krivega, mu zaradi hudega umora grozi več desetletij zaporne kazni.

Preiskava medtem še poteka, oblasti pa zbirajo dodatne dokaze, ki naj bi razjasnili vse okoliščine zločina. Nenavaden alibi z nogometno tekmo Anglije in Hrvaške pa je medtem že pritegnil nekaj zanimanja tudi pri naših sosedih.