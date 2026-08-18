Brutalen napad na Pagu! Pretepli Srbe, eden poiskal zdravniško pomoč

O hudem incidentu na Pafu poročajo hrvaški mediji. Napad na otoku Pag se je zgodil danes zgodaj zjutraj, policija pa je sprožila preiskavo, so poročali hrvaški mediji. Po prvih ugotovitvah je v napadu sodelovalo več mlajših moških, navaja Index.hr.

Napadli državljane Srbije

Policija je potrdila, da so bili napadeni državljani Srbije, stari od 21 do 24 let in da je najmlajši med njimi poiskal zdravniško pomoč. Policijska uprava zadrske županije je sporočila, da resnost njegovih poškodb za zdaj še ni ugotovljena, ter potrdila, da je v teku zaslišanje treh moških, ki jih policija povezuje s tem dogodkom.