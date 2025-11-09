V središču mesta dostavljavcu (26) zlomil čeljust na dveh mestih, bolnišnica ni jemala resno

V središču Zagreba se je zgodil grozljiv napad na 26-letnega dostavljavca iz Indije, Vikrama. V sredo so ga morali v zagrebški bolnišnici nujno operirati, potem ko mu je neznanec z udarcem zlomil čeljust na dveh mestih. Napadalec je po dejanju pobegnil, policija ga še ni izsledila.

»Hrano jem po slamici, samo sok in mleko. Nič drugega,« je sporočil Vikram iz bolniške postelje. Po oceni zdravnikov šest tednov ne bo mogel jesti trde hrane. V bolnišnici ga sicer sprva sploh niso jemali resno, po površnem pregledu so ga namreč poslali domov.

Policija molči, kolegi razburjeni

Zagrebška policija o primeru ni obvestila javnosti, kljub temu da gre za težke telesne poškodbe, kar je po hrvaški zakonodaji kaznivo dejanje. Na novinarska vprašanja so odgovorili le, da je »preiskava v teku«. »Ugotovljeno je, da je neznani storilec na ulici napadel 26-letnega državljana Indije, zaposlenega pri dostavni službi, in mu zadal več udarcev v glavo, nato pa se oddaljil s kraja dogodka,« so zapisali v kratkem odzivu.

Napad je med tujimi delavci v Zagrebu povzročil strah in ogorčenje. Kolegi in delodajalec so dogodek prijavili medijem, saj so prepričani, da policija poskuša prikriti brutalnost dogodka. Po njihovih besedah so napadi na tuje dostavljavce vse pogostejši, čeprav o tem ni uradnih statistik.

Napad iz zasede

Kot je za hrvaške medije povedal poslovodja Tomislav J., se je napad zgodil okoli 21.25. Vikram je ravno zaključil dostavo v bližini enega od lokalov in stal na pločniku, ko ga je moški v črnih oblačilih napadel izza hrbta. »Slišal je korake, nato pa je začutil močan udarec v levo stran obraza. Napadalec je potem samo nadaljeval pot. Vikram je začel močno krvaveti, a je ostal pri zavesti in me poklical, naj obvestim policijo,« pripoveduje delodajalec.

Neznanec ga je udaril izza hrbta. Simbolična fotografija. FOTO: Upixa Getty Images/istockphoto

Tomislav priznava, da to ni prvi primer napada na njegove zaposlene: »Dva- do trikrat na mesec prejmem klic na pomoč – večinoma gre za krajo hrane. Tokrat pa je šlo dlje. Na žalost me to ni presenetilo.«

Šok v bolnišnici: na kratko pregledali in poslali domov

Ko je prišla policija, napadalca ni bilo več. Vikrama so odpeljali v bolnišnico, kjer so ga pregledali le površno. »V bolnici so me vprašali, zakaj sem ga jaz pripeljal, če sem direktor, ali nimam koga drugega za to,« se spominja Tomislav.

Naslednji dan je Vikram sam odšel k zobozdravniku, ker se mu je majala zobna krona. Zdravnik je posumil na zlom čeljusti in ga poslal na urgentni oddelek v KBC Dubrava, kjer so mu postavili diagnozo: zlom brade in čeljusti na dveh mestih.

Kirurgi so mu vstavili dve kovinski ploščici, da so mu obraz spet sestavili.

Motiv napada za zdaj ni znan, ni šlo za rop, zato mnogi domnevajo, da bi lahko šlo za rasistično nasilje. Policija te možnosti ni želela komentirati.

»Ko se bo Vikram pozdravil, ga bom premestil v manjši, mirnejši kraj. V Zagrebu je postalo nevzdržno. Rasistični napadi se množijo, policija pa jih zanika,« je zaključil njegov delodajalec.