Brutalen napad v zapuščenem parku: 19-letnico posililo več migrantov, njenega zaročenca medtem držali

Najstnica z območja Rima je doživela napad, ki je pretresel Italijo in razgalil nevaren vsakdan zapuščenih mestnih četrti. Devetnajstletnico je konec oktobra v odmaknjenem parku v bližini četrti Tor Tre Teste skupaj z njenim zaročencem presenetila skupina petih moških – šlo naj bi za migrante iz Severne Afrike. Iz teme so pristopili k avtomobilu, razbili okno in ji ukradli mobilni telefon. Ko ga je poskušala vzeti nazaj, so jo zgrabili, povlekli iz vozila in grozili, naj ne spregovori, sicer bosta z zaročencem plačala z življenjem.

Slednji je skušal napadalce odgnati, a so ga obvladali in zadržali, medtem ko so žrtev zvlekli med drevesa. Med napadom so se napadalci izmenjavali in pazili, da jih nihče ne zaloti. Kljub grožnjam je zaročenec na ves glas klical na pomoč – prav to je slišal policist na nočni patrulji in takoj sprožil pregon. Kmalu zatem so prijeli dva moška maroškega rodu, pozneje pa še tretjega iz Tunizije v mestu na severu Italije. Dva osumljenca sta še na begu. Ena izmed pridržanih oseb naj bi bila moški, ki ga je žrtev jasno prepoznala kot posiljevalca. Preiskovalci so zasegli mobilne telefone in preverjajo, ali je bila prvotna namera rop, ki je nato prerasel v brutalni napad.

Tako v javnost kot politiki je po razkritju podrobnosti izbruhnilo ogorčenje. Oblasti so potrdile, da je bila v istem parku nekaj tednov prej napadena tudi starejša ženska, kar kaže na to, da ne gre za osamljen primer. V Italiji se sicer že nekaj časa krepijo pozivi k ostrejšim kaznim, večji varnosti in obnovi zanemarjenih parkov, ki so zaradi trgovanja z drogo postali območja, kjer se domačini, posebno ponoči, ne počutijo več varno. Lokalni politiki zahtevajo ukrepe, s katerimi bi prebivalcem vrnili občutek zaščite in miru v okoljih, kjer občutka varnosti ni več.