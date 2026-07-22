Brutalen poskus umora! Sprla sta se zaradi parkiranja, nato ga je od zadaj močno potisnil v globino

Kriminalistična preiskava policistov Policijske postaje Dubrovnik je pokazala, da je 32-letni moški osumljen kaznivega dejanja poskusa umora, navaja Dubrovački vjesnik.

Tako so ugotovili, da je v ponedeljek v dopoldanskem času v Novi Mokošici prišlo do besednega spora zaradi parkiranja med osumljencem in 65-letnikom. Po besednem sporu je sledil fizični napad osumljenca na oškodovanca, in sicer tako, da ga je z rokami od zadaj močno potisnil po stopnicah navzdol z višine okoli petih metrov, zaradi česar je bil 65-letnik huje poškodovan.

Ležal na tleh, a ni bilo konec

Ko je oškodovanec ležal na tleh, mu je 32-letnik zadal še več udarcev z nogo in roko po celem telesu. Po nudenju zdravniške pomoči na kraju dogodka je bil poškodovani moški prepeljan v dubrovniško bolnišnico, kjer je ostal na zdravljenju. Napadalca so aretirali, še poroča Dubrovački vjesnik.