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Brutalen poskus umora! Sprla sta se zaradi parkiranja, nato ga je od zadaj močno potisnil v globino

Ležal je na tleh, a ga je nasilnež še kar tepel.
Fotografija je simbolična. FOTO: Hrvaška Policija
Fotografija je simbolična. FOTO: Hrvaška Policija
M. U.
 22. 7. 2026 | 14:47
1:11
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Kriminalistična preiskava policistov Policijske postaje Dubrovnik je pokazala, da je 32-letni moški osumljen kaznivega dejanja poskusa umora, navaja Dubrovački vjesnik.

Tako so ugotovili, da je v ponedeljek v dopoldanskem času v Novi Mokošici prišlo do besednega spora zaradi parkiranja med osumljencem in 65-letnikom. Po besednem sporu je sledil fizični napad osumljenca na oškodovanca, in sicer tako, da ga je z rokami od zadaj močno potisnil po stopnicah navzdol z višine okoli petih metrov, zaradi česar je bil 65-letnik huje poškodovan.

Ležal na tleh, a ni bilo konec

Ko je oškodovanec ležal na tleh, mu je 32-letnik zadal še več udarcev z nogo in roko po celem telesu. Po nudenju zdravniške pomoči na kraju dogodka je bil poškodovani moški prepeljan v dubrovniško bolnišnico, kjer je ostal na zdravljenju. Napadalca so aretirali, še poroča Dubrovački vjesnik.

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