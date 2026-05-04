TRAGIČEN PRIMER

Brutalen zločin: mati umorila nosečo hčerko in iz njenega trebuha izrezala otroka

Obtoženka bo kmalu stopila pred sodišče, preiskava pa še naprej razkriva pretresljive podrobnosti.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Rebecca Park (levo) in Cortney Bartholomew (desno). FOTO: Policija

Rebecca Park. FOTO: Facebook

Bradly Bartholomew. FOTO: Policija

K. G.
 4. 5. 2026 | 20:04
Ameriško zvezno državo Michigan pretresa izjemno krut primer, v katerem je 40-letna Cortney Bartholomew obtožena, da je umorila svojo nosečo hčerko Rebecco Park in nato iz njenega telesa izrezala nerojenega otroka. Obtoženka bo 5. maja stopila pred sodišče, kjer bodo presojali, ali je sposobna za sojenje, glavno zaslišanje pa je predvideno za 22. maj, poroča People.

Tožilstvo Bartholomewevi očita, da je umorila 22-letno hčerko, s katero sta se ponovno povezali šele kasneje v življenju, saj jo je ob rojstvu dala v posvojitev. Rebecca Park je bila v času izginotja v 38. tednu nosečnosti. Po navedbah preiskovalcev naj bi obtoženka hčerko zvabila k sebi domov z lažnim izgovorom. Poslala naj bi ji fotografijo čeka v vrednosti 18.000 dolarjev in trdila, da gre za dediščino. To naj bi se zgodilo 3. novembra, ko so Parkovo zadnjič videli.

Krivdo sprva zanikala 

Njeno truplo so našli 25. novembra, le nekaj dni po predvidenem roku poroda, nedaleč od doma obtoženke. Preiskovalci so ugotovili, da je bila žrtev brutalno napadena, njen trebuh pa prerezan.  Bartholomeweva je sprva zanikala vpletenost v zločin, vendar naj bi po soočenju z dokazi, vključno s podatki o lokaciji mobilnega telefona, priznala, da je izrezala plod iz telesa svoje hčerke. Po navedbah iz preiskovalnega spisa naj bi se to zgodilo, ko je bila žrtev še živa.

V preiskavi se pojavlja tudi njen mož, 47-letni Bradly Bartholomew. Obtoženka je policiji povedala, da naj bi prav on ubil Rebecco. Po njenih besedah otrok ni preživel, truplo pa naj bi odvrgla v zabojnik za odpadke. Rebecca Park je zaradi poškodb umrla, njeno truplo pa naj bi odvrgla po brežini in ga zakrila z listjem.

Želela naj bi si otroka 

Motiv za zločin ostaja predmet preiskave. Obtoženka je trdila, da naj bi načrt pripravil njen mož, domnevno iz maščevanja, saj naj bi ga partner Rebecce Park prijavil zaradi kršitve pogojne kazni. Po drugi strani pa naj bi Bradly Bartholomew preiskovalcem povedal, da je načrtovala napad njegova žena, ker si je želela otroka, a ga zaradi njegovega statusa v registru spolnih prestopnikov nista mogla posvojiti. Preiskovalci so ugotovili tudi, da je obtoženka po izginotju hčerke ljudem govorila, da je rodila otroka, kasneje pa, da ga je izgubila.

Tako Cortney kot njen mož se soočata z več hudimi kaznivimi dejanji, med drugim z umorom prve stopnje, mučenjem, zaroto in napadom na nosečo osebo, ki je povzročil smrt nerojenega otroka. Za vsako od teh točk jima grozi dosmrtna zaporna kazen. Primer, ki združuje elemente nasilja, družinskih odnosov in domnevnega načrtovanja zločina, še naprej pretresa ameriško javnost, sodni postopki pa bodo v prihodnjih tednih razkrili več podrobnosti o enem najbolj pretresljivih primerov.

