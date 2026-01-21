  • Delo d.o.o.
MAFIJSKI POSLI

Brutalna likvidacija: vodjo kartela in nekdanjega nogometaša našli do polovice zakopanega v snegu (VIDEO)

Živko Bakić je bil perspektiven nogometaš, nato je delal kot prodajalec luksuznih vil, kar je bilo popolna krinka za vstop v narkoposel.
Živko Bakić je bil perspektiven nogometaš, nato je delal kot prodajalec luksuznih vil, kar je bilo popolna krinka za vstop v narkoposel. FOTO: Zaslonski Posnetek Youtube
Živko Bakić je bil perspektiven nogometaš, nato je delal kot prodajalec luksuznih vil, kar je bilo popolna krinka za vstop v narkoposel. FOTO: Zaslonski Posnetek Youtube
M. U.
 21. 1. 2026 | 19:48
Brutalna likvidacija Živka Bakića (43) je minuli teden sprožila obsežno iskanje morilca. Mala Ivanča in okolica jezera Trešnja v Srbiji sta bila več dni v popolni policijski blokadi, zdaj pa so razkrite srhljive podrobnosti zločina.

Bakić, nekdanji nogometaš in vodja mogočnega narkokartela, je bil ubit med sprehodom, pri čemer policija domneva, da je morilec dobro poznal njegove navade: kje živi, kdaj odhaja na sprehod in katero potjo se običajno giblje. Bakića naj bi likvidirali profesionalni morilci.

Morilca nekaj zmotilo?

Truplo so našli na gozdni poti, do polovice prekrito s snegom. Po domnevah je morilec nameraval skriti truplo, da bi pridobil na času, vendar ga je nekaj zmotilo in je bil prisiljen pobegniti, ob tem navaja Telegraf.

Kdo so mafijske starlete, ki so imele pomembno vlogo v morilskem balkanskem klanu, ki je mlel čevapčiče iz mesa žrtev

Prvi rezultati obdukcije kažejo, da je bil Bakić najprej pokošen z rafalom v predel prsnega koša in trebuha, medtem ko je ležal v snegu, pa je morilec pristopil k njemu in ga dvakrat zadel z neposrednima streloma v čelo.

Od Marakane pred prodaje vil do celice s teroristi

Živko Bakić je bil perspektiven nogometaš, ki je igral v mlajših selekcijah Crvene zvezde ter nosil drese klubov Zemun in Zeta. Nato je delal kot prodajalec luksuznih vil, kar je bilo popolno krinko za vstop v narkoposel. Leta 2014 je pristal v španskem zaporu in si celico delil z najhujšimi teroristi in morilci.

Kdo ga je izdal?

Preiskovalci zdaj preverjajo, ali je kdo iz njegovega najožjega kroga »prodal« informacijo morilcem in jim omogočil, da so se mu približali prav v trenutku, ko je izkoriščal zakonsko dovoljene ure sprehoda.

