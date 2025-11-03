Brutalni napad pri šoli: najstnik pretepen in brez zob obležal v luži krvi, sledil še en šok

V eni od zagrebških srednjih šol so 8. oktobra obeleževali Dneve kruha. Sin Zagrebčanke je bil ravno na hodniku, ko je eden od dijakov začel žaliti in zmerjati dekleta, ki so prodajala palačinke. »Rekel mu je, naj neha, in ga potisnil ob zid,« se spominja mati incidenta, ki se je kasneje sprevrgel v pravo grozljivko.

Ko se je pouk končal, je fant, ki je žalil dekleta, njenega sina počakal pri šolskih stopnicah. Z njim je bil še njegov starejši, polnoletni brat: »Rekel mu je, da ga čakajo udarci,« je mati žrtve povedala za hrvaške medije.

Brez štirih zob, z zlomljenim nosom in čeljustjo

Brutalni obračun se je zgodil v bližnjem parku. Dogodku so bili priča drugi dijaki, ki pa niso posredovali. »Fant iz šole ga je udaril v glavo. Padel je po tleh, nakar mu je začel drobiti obraz. Tako močno ga je pretepal, da je ostal brez štirih zob ter z zlomljenim nosom in čeljustjo. Zadnje, česar se spomni, je močan udarec v trebuh, po katerem ima še danes modrico,« pove še vedno pretresena mati.

Ko je njen sin prišel k zavesti, je ob sebi zagledal sošolca, ki je poklical njegovo mamo in mu pomagal oditi iz parka. »Če mu ta fant ne bi pomagal, ga morda sploh ne bi več videla živega. Peljal ga je do nakupovalnega centra, kjer so mu v stranišču brisali kri,« pravi mati, ki je skoraj omedlela, ko je zagledala sina.

Njegov obraz je bil skoraj neprepoznaven, psihično je bil povsem na robu. Od udarcev se ni mogel spomniti niti imen družinskih članov.

Na urgenci še en šok

»Takoj sem ga odpeljala na urgenco, tam pa naju je čakal še en šok – njegov napadalec je bil prav tako tam, saj si je pri pretepanju poškodoval nogo!« pripoveduje.

Ko ga je vprašala, zakaj je njenega sina tako brutalno pretepel, ji je odgovoril, da zato, ker ni želel sam dobiti batin, nato pa dodal, da ga čaka profesionalni borilni dvoboj in mu je bil to »dober trening«.

Obdržali so ga v bolnišnici še dva dni. FOTO: Gettyimages

Na kliniki so bili tudi napadalčev brat, sestra in mati, a žrtvi se nihče ni opravičil.

»To je bila prava nočna mora. Zdravnik je dejal, da mora takoj na operacijo, nato so ga obdržali v bolnišnici še dva dni. Doma je potem tedne jedel le skozi slamico, ker ni mogel žvečiti niti piti,« pove mati.

Iz šole so jo kasneje poklicali in predlagali spravo, a jo je odločno zavrnila: »Nobene sprave ne bo! Otroka so mi skoraj v krsti pripeljali domov,« pravi šokirano.

Prijavil njenega sina

Kamera na šoli je sicer pokazala, da je njen sin prvi porinil drugega dijaka, a mati se sprašuje, kako lahko takšen prepir privede do tako brutalnega napada. Nesrečnež od tistega dne ni več stopil v šolo, ne ve pa, kaj se dogaja z napadalcem ali njegovim bratom.

Na policiji je izvedela, da je napadalec celo prijavil njenega sina, razlog ostaja neznan. Zaradi travme se je družina obrnila na svetovalnico, kjer dobivajo strokovno pomoč. Za zdaj poskušajo kolikor toliko normalno nadaljevati svoje vsakodnevno življenje.