Brutalni umor deklice, 5-letnico ugrabil in jo vrgel aligatorjem

Prikriti pekel se vrača v sodno dvorano. Harrel Braddy, 76-letni moški s Floride v Združenih državah Amerike, ki je ugrabil in ubil 5-letno deklico Quatisho Maycock - Candy tako, da jo je pustil, da jo jedo aligatorji v Evergladesu, se znova sooča s sodnim postopkom. Po razveljavitvi smrtne kazni zaradi neustavnosti floridske zakonodaje o smrtni kazni se je Braddy vrnil pred sodnika, da se odloči, ali bo spet obsojen na smrt.

Candy je spala v svoji postelji 6. novembra 1998, ko je Braddy vstopil v njeno sobo, jo ugrabil in prisilil, da je šla oblečena le v pižamo v njegov avto. Pred ugrabitvijo je Braddy po poročilu floridskega vrhovnega sodišča večkrat hudo pretepel Candyjino mater Shandelle Maycock, jo dušil do nezavesti in jo prisilil, da gre v avto, medtem ko je poskušala vzeti hčer. Ko je odprla vrata avta, je Braddy pospešil in obe vrgel na cesto. Nato ju je pobral in Candy vrgel nazaj v avto, medtem ko je mater pustil v prtljažniku 45 minut, nato jo je pretepal in dušil. Shandelle je naslednje jutro uspelo ustaviti avtomobilista in prijaviti Braddyja policiji, vendar Candy ni bilo nikjer.

Tri dni kasneje je ribič v delu Evergladesa, znanem kot Dolina aligatorjev, našel truplo deklice. Candy je bila brez roke in pokrita z ugrizi aligatorjev in rib, vržena na skale ob kanalu, kjer so jo pustili, da jo jedo aligatorji. Braddy je bil leta 2007 obsojen na smrt, a je bila kazen leta 2017 razveljavljena. Zdaj se sooča z novo sodbo, kjer mora vsaj osem od dvanajstih članov porote priporočiti smrtno kazen, preostalo pa bo odločil sodnik.

Državni tožilec Abbe Rifkin je poroti opisal grozljive poškodbe deklice: »V lobanji so bili ugrizi, kjer je aligator poskušal ugrizniti njeno glavo. Bila je 5-letna, pametna, ljubeča in sladka kot bombon.« Njena mati je bila prisotna na sodišču in se je soočila z moškim, ki je ubil njeno hčer. »To dekle je mrtvo, ker jo je Harrel Braddy ubil,« je poudaril Rifkin. »Shandelle Maycock je živa po božji milosti.«

Nedolžne žrtve

Po več kot dveh desetletjih se zgodba Candy vrača v središče pozornosti. Sodba Braddyja lahko ponovno pomeni smrtno kazen, sodišče pa bo odločilo o usodi moškega, ki je pustil 5-letnico, da je umrla krute smrti. Ta primer ponovno opozarja na grozljive posledice nasilja in nevarnosti, ki prežijo na nedolžne žrtve, poroča People.

Preberite še: