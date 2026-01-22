  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TRAGEDIJA V EVERGLADESU

Brutalni umor deklice, 5-letnico ugrabil in jo vrgel aligatorjem

Po razveljavitvi smrtne kazni zaradi neustavnosti floridske zakonodaje o smrtni kazni se je morilec vrnil pred sodnika, da se odloči, ali bo spet obsojen na smrt.
Fotografija je simbolična. FOTO: Alex Pankratov Getty Images/iStockphoto
Fotografija je simbolična. FOTO: Alex Pankratov Getty Images/iStockphoto
A. G.
 22. 1. 2026 | 12:30
 22. 1. 2026 | 13:08
A+A-

Prikriti pekel se vrača v sodno dvorano. Harrel Braddy, 76-letni moški s Floride v Združenih državah Amerike, ki je ugrabil in ubil 5-letno deklico Quatisho Maycock - Candy tako, da jo je pustil, da jo jedo aligatorji v Evergladesu, se znova sooča s sodnim postopkom. Po razveljavitvi smrtne kazni zaradi neustavnosti floridske zakonodaje o smrtni kazni se je Braddy vrnil pred sodnika, da se odloči, ali bo spet obsojen na smrt.

Candy je spala v svoji postelji 6. novembra 1998, ko je Braddy vstopil v njeno sobo, jo ugrabil in prisilil, da je šla oblečena le v pižamo v njegov avto. Pred ugrabitvijo je Braddy po poročilu floridskega vrhovnega sodišča večkrat hudo pretepel Candyjino mater Shandelle Maycock, jo dušil do nezavesti in jo prisilil, da gre v avto, medtem ko je poskušala vzeti hčer. Ko je odprla vrata avta, je Braddy pospešil in obe vrgel na cesto. Nato ju je pobral in Candy vrgel nazaj v avto, medtem ko je mater pustil v prtljažniku 45 minut, nato jo je pretepal in dušil. Shandelle je naslednje jutro uspelo ustaviti avtomobilista in prijaviti Braddyja policiji, vendar Candy ni bilo nikjer.

Tri dni kasneje je ribič v delu Evergladesa, znanem kot Dolina aligatorjev, našel truplo deklice. Candy je bila brez roke in pokrita z ugrizi aligatorjev in rib, vržena na skale ob kanalu, kjer so jo pustili, da jo jedo aligatorji. Braddy je bil leta 2007 obsojen na smrt, a je bila kazen leta 2017 razveljavljena. Zdaj se sooča z novo sodbo, kjer mora vsaj osem od dvanajstih članov porote priporočiti smrtno kazen, preostalo pa bo odločil sodnik.

Državni tožilec Abbe Rifkin je poroti opisal grozljive poškodbe deklice: »V lobanji so bili ugrizi, kjer je aligator poskušal ugrizniti njeno glavo. Bila je 5-letna, pametna, ljubeča in sladka kot bombon.« Njena mati je bila prisotna na sodišču in se je soočila z moškim, ki je ubil njeno hčer. »To dekle je mrtvo, ker jo je Harrel Braddy ubil,« je poudaril Rifkin. »Shandelle Maycock je živa po božji milosti.«

Nedolžne žrtve

Po več kot dveh desetletjih se zgodba Candy vrača v središče pozornosti. Sodba Braddyja lahko ponovno pomeni smrtno kazen, sodišče pa bo odločilo o usodi moškega, ki je pustil 5-letnico, da je umrla krute smrti. Ta primer ponovno opozarja na grozljive posledice nasilja in nevarnosti, ki prežijo na nedolžne žrtve, poroča People.

Preberite še:

image_alt
Hrvatica hči (3) vrgla v Savo, na sodišču pa molila z rožnim vencem

image_alt
Med gledanjem porničev hčerko pustil umreti

image_alt
To so grozljive zadnje besede morilca dojenčice: 30 ur izganjal hudiča, jo grizel in ... (FOTO)

Več iz teme

Harrel BraddyFloridaumorpetletnicaaligator
ZADNJE NOVICE
15:00
Bulvar  |  Zanimivosti
LJUBEZEN NE POZNA MEJA

Študentka zaživela z dvojčkoma: »Oba me ljubita in jaz ljubim njiju«

Trojica se je zaljubila po srečanju v restavraciji.
22. 1. 2026 | 15:00
15:00
Lifestyle  |  Stil
ČISTO PERILO

Tekoči, kapsule ali prašek? To je detergent, ki je najboljši za pranje perila pri 60 in več stopinjah Celzija

Ni vseeno, kakšno pralno sredstvo uporabljate.
22. 1. 2026 | 15:00
15:00
Lifestyle  |  Polet
ZAKAJ PA NE BI POSKUSILI

6-6-6 hoja: 30-dnevni izziv, ki presenetljivo spremeni počutje in energijo

6-6-6 izziv hoje ni popoln, a se izkaže kot odličen način za vzpostavitev redne gibalne rutine.
Miroslav Cvjetičanin22. 1. 2026 | 15:00
14:30
Novice  |  Svet
SUŠA IN KONFLIKTI

Vprašanje prioritet: svet v rdečih številkah – vojna za vodo je neizbežna

Kdor kontrolira reke, kontrolira prihodnost – opozarjajo Združeni narodi.
22. 1. 2026 | 14:30
14:27
Lifestyle  |  Stil
OPREMA DOMA

Otroška soba v majhnem stanovanju: bistvena je pametna razporeditev

Ta poskrbi za harmonični vsakdan tudi na (pre)malo kvadratnih metrih.
22. 1. 2026 | 14:27
14:07
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
HUDA ZLORABA

Amanda, mati desetih otrok, 25 let držala najstnico kot sužnjo

Amanda Wixon je 25 let izvajala sistematično zlorabo nad mlado žensko, ki je preživela grozodejstvo.
22. 1. 2026 | 14:07

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki