Srhljiv umor pri sosedih! Ženska 23-krat zabodena, morilec ji je celo amputiral nogo (VIDEO)

Italijanski preiskovalci nadaljujejo preiskavo in rekonstrukcijo brutalnega umora 41-letnice nedaleč od Rima. Truplo Federice Torzullo so našli zakopano v bližini skladišča podjetja njenega moža Claudia Carlomagna v kraju Anguillara Sabazia.

Mož osumljen umora in poskusa prikrivanja zločina

Po prvih rezultatih obdukcije je bila Federica Torzullo zabodena 23-krat, od tega 19-krat v predel obraza in vratu. Zaradi sledi opeklin na obrazu, rokah in zgornjem delu prsnega koša preiskovalci menijo, da jo je morilec poskušal zažgati, ob tem je imela amputirano levo nogo.

Preiskovalci menijo, da se je poskušala braniti, na prsnem košu pa so našli sledi, za katere sumijo, da so nastale, ko naj bi morilec uporabil gradbeni stroj, da bi zakopal truplo, navaja Il Messagero.

Njena mati prejemala sumljiva sporočila

Federico Torzullo so zadnjič videli živo 8. januarja, ko jo je nadzorna kamera posnela, ko je vstopala v svoj dom. Naslednje jutro je njena mati prejela sporočila, ki naj bi ji jih poslala Federica. Bila so nenavadno kratka, preiskovalci pa menijo, da je bila v tistem času že mrtva. Tožilstvo sumi, da je njen soprog po umoru uporabljal njen telefon, da bi zakril sledove zločina.

Osumljeni mož se je doslej branil z molkom in ni odgovarjal na vprašanja tožilcev, a kot možen motiv zločina preiskovalci navajajo razpad zakona. V sodnem spisu je zapisano, da je zakonski par preživljal globoko krizo in da nista bila skupaj, čeprav sta živela v istem gospodinjstvu. Ubita ženska je bila dlje časa v razmerju, njen mož pa se, po oceni preiskovalcev, ni sprijaznil s koncem zakona.