Triletnik umrl, starša sta ga stradala in zapirala v predal

Na sodišču v Innsbrucku sta bila Kevin in Nathalie M. spoznana za kriva umora, mučenja in protipravnega odvzema prostosti. Tožilka je ob zaključku sojenja poudarila, da se v tem sodnem okraju in tudi širše v Avstriji še niso srečali s tako pretresljivim primerom, poroča hrvaški Index. Po ugotovitvah preiskovalcev sta starša dečka Eliasa pretepala z leseno kuhalnico, ga zapirala v predal in ga do 22 ur na dan zadrževala v ujetništvu. Sistematično sta ga stradala in mu odrekala tekočino. Tožilstvo meni, da sta želela otroka usmrtiti na posebej mučen način.

Preiskava je razkrila srhljive podrobnosti

Starša sta dečku zavezovala oči in ga zapirala v popolno temo. V kopalnici sta ga privezovala na umivalnik, polivala z vrelo in ledeno vodo ter ga silila spati na lesenem posteljnem dnu brez vzmetnice. Tiskovni predstavnik državnega tožilstva v Innsbrucku je že med postopkom poudaril, da so starši otroka psihično in fizično zlorabljali na enega najokrutnejših načinov, kar jih je razkrila preiskava. Ob smrti je Elias, rojen na Tirolskem, tehtal komaj sedem kilogramov, kar je manj kot polovica običajne teže za otroka njegove starosti. Bil je povsem izoliran od preostale družine, v kateri so bile še tri sestre. Medtem ko je bil on sistematično izstradan, so bile njegove sestre po navedbah tožilstva ustrezno preskrbljene in danes živijo v rejniških družinah.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Preiskovalci so razkrili, da sta starša živela v mističnem svetu domišljije, v katerem naj bi bil za njihove težave kriv domnevni demon v dečkovem telesu. Svoja dejanja sta usklajevala prek sporočil na WhatsAppu in elektronske pošte ter otrokovo trpljenje dokumentirala s fotografijami in videoposnetki. Po navedbah tožilstva jima je to predstavljalo ventil za izražanje in stopnjevanje sadističnih nagnjenj. Del mučenja sta celo snemala in ga v živo spremljala prek nadzorne kamere.

Oba sta krivdo priznala

Mati je priznala kazniva dejanja in kot razlog navedla domnevnega demona. Oče je krivdo priznal že prej in izrazil obžalovanje. Pred izrekom sodbe je sodišču dejal, da za njegova dejanja ni opravičila. Tožilci so še navedli, da je družina v petek pred dečkovo smrtjo odšla praznovat rojstni dan najstarejše hčerke v McDonald's, brez Eliasa. Konec tedna naj bi obiskali tudi srednjeveški festival v Kufsteinu, prav tako brez njega. Eliasova 51-letna babica je v izjavah branila sina in snaho. Dejala je, da ju ne dojema kot morilca in da takšnega razpleta ni pričakovala. Poudarila je, da je bil Elias pogosto pri njej in da je bil bolehen, vendar kot babica ni mogla poseči v odločitve staršev.