Brutalno napadla turista v Zagrebu, zdaj je v priporu: »Mateja je raztresena in vse skupaj jo je precej prizadelo«

Kot smo že poročali, je v središču Zagreba mlada ženska napadla filipinskega turista. Zdaj pa primer dobiva pravne razsežnosti. 20-letno Matejo O., ki je v začetku meseca na križišču Ilice in Tomićeve ulice pretepla 37-letnega podjetnika, so prepeljali v prostore zagrebške policije s kazensko ovadbo zaradi nasilništva. Njen odvetnik Ivan Bandić je za Jutarnji list potrdil, da je bila osumljenka včeraj zaslišana na državnem tožilstvu, kjer se je branila z molkom. Tožilstvo bo za 20-letnico predlagalo enomesečni preiskovalni zapor, o čemer bo odločal sodnik na današnjem naroku. Bandić sicer trdi, da za takšen ukrep ni nobene pravne osnove, a poudarja, da je končna odločitev v rokah sodišča. Odvetnik je še dodal, da njegova stranka postopek težko prenaša: »Mateja je raztresena in vse skupaj jo je precej prizadelo. Gre za žensko, ki je povrhu še zelo mlada, saj še ni dopolnila 21 let.« Celotno strategijo obrambe bodo zastavili šele po temeljitem vpogledu v sodne dokumente.

Podrobnosti napada in nove kršitve

Zagrebška policija je razkrila, da se je napad zgodil v soboto, 2. maja, okoli 4. ure zjutraj. Osumljenka je 37-letnika verbalno in fizično napadla ter ga z udarci z rokami in nogami v glavo in telo na javnem mestu spravila v ponižujoč položaj. Čeprav so se v javnosti sprva pojavile informacije, da naj bi Filipinec napadalki ukradel torbico, je on te navedbe zanikal. Povedal je, da se je dekle vanj zagnalo in ga začelo tolči takoj po tem, ko je zapustil nočni klub. Policija in tožilstvo za zdaj, kot kaže, bolj verjameta njegovi različici dogodkov. Posnetki napada, ki so zakrožili po družbenih omrežjih, prikazujejo tudi tri moške, ki so dogajanje opazovali in napadalko poskušali umiriti, vendar se nihče od njih ni fizično vmešal, da preprečil napad.

Med postopkom je na dan prišla še dodatna nepravilnost. Mateja O., ki se je v Zagreb pred kratkim preselila s severa Hrvaške, v prestolnici nima prijavljenega ne stalnega ne začasnega prebivališča, zaradi česar si je prislužila še eno prijavo.