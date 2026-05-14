  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
20-LETNICA NAPADLA TURISTA

Brutalno napadla turista v Zagrebu, zdaj je v priporu: »Mateja je raztresena in vse skupaj jo je precej prizadelo«

Tožilstvo bo za 20-letnico predlagalo enomesečni preiskovalni zapor.
Dekle naj bi ga napadlo povsem brez razloga. FOTO: Zajem Zaslona, Omrežje Facebook
Dekle naj bi ga napadlo povsem brez razloga. FOTO: Zajem Zaslona, Omrežje Facebook
N. P.
 14. 5. 2026 | 14:51
2:30
A+A-

Kot smo že poročali, je v središču Zagreba mlada ženska napadla filipinskega turista. Zdaj pa primer dobiva pravne razsežnosti. 20-letno Matejo O., ki je v začetku meseca na križišču Ilice in Tomićeve ulice pretepla 37-letnega podjetnika, so prepeljali v prostore zagrebške policije s kazensko ovadbo zaradi nasilništva. Njen odvetnik Ivan Bandić je za Jutarnji list potrdil, da je bila osumljenka včeraj zaslišana na državnem tožilstvu, kjer se je branila z molkom. Tožilstvo bo za 20-letnico predlagalo enomesečni preiskovalni zapor, o čemer bo odločal sodnik na današnjem naroku. Bandić sicer trdi, da za takšen ukrep ni nobene pravne osnove, a poudarja, da je končna odločitev v rokah sodišča. Odvetnik je še dodal, da njegova stranka postopek težko prenaša: »Mateja je raztresena in vse skupaj jo je precej prizadelo. Gre za žensko, ki je povrhu še zelo mlada, saj še ni dopolnila 21 let.« Celotno strategijo obrambe bodo zastavili šele po temeljitem vpogledu v sodne dokumente.

image_alt
Filipinec, ki ga je v Zagrebu pretepla mlada Hrvatica: »Nisem je nadlegoval ali poskušal okrasti, v Dubaju vodim podjetje!« (VIDEO)

Podrobnosti napada in nove kršitve

Zagrebška policija je razkrila, da se je napad zgodil v soboto, 2. maja, okoli 4. ure zjutraj. Osumljenka je 37-letnika verbalno in fizično napadla ter ga z udarci z rokami in nogami v glavo in telo na javnem mestu spravila v ponižujoč položaj. Čeprav so se v javnosti sprva pojavile informacije, da naj bi Filipinec napadalki ukradel torbico, je on te navedbe zanikal. Povedal je, da se je dekle vanj zagnalo in ga začelo tolči takoj po tem, ko je zapustil nočni klub. Policija in tožilstvo za zdaj, kot kaže, bolj verjameta njegovi različici dogodkov. Posnetki napada, ki so zakrožili po družbenih omrežjih, prikazujejo tudi tri moške, ki so dogajanje opazovali in napadalko poskušali umiriti, vendar se nihče od njih ni fizično vmešal, da preprečil napad.

Med postopkom je na dan prišla še dodatna nepravilnost. Mateja O., ki se je v Zagreb pred kratkim preselila s severa Hrvaške, v prestolnici nima prijavljenega ne stalnega ne začasnega prebivališča, zaradi česar si je prislužila še eno prijavo.

Več iz teme

FilipinecturistZagrebnapadnasiljeobračunpretep
ZADNJE NOVICE
15:00
Lifestyle  |  Polet
NOVO O KRVNEM TLAKU

Krvni tlak naj bi bil nižji, kot smo mislili doslej

V zadnjih letih je več raziskav pokazalo, da imajo ljudje boljše zdravstvene izide, če zdravniki ciljajo na nižje vrednosti krvnega tlaka.
Miroslav Cvjetičanin14. 5. 2026 | 15:00
14:51
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
20-LETNICA NAPADLA TURISTA

Brutalno napadla turista v Zagrebu, zdaj je v priporu: »Mateja je raztresena in vse skupaj jo je precej prizadelo«

Tožilstvo bo za 20-letnico predlagalo enomesečni preiskovalni zapor.
14. 5. 2026 | 14:51
14:28
Novice  |  Slovenija
S SOLZIVCEM

V Novem mestu grdo napadli mestnega redarja! Z ostrimi besedami se je oglasil župan

Občina in župan Gregor Macedoni ostro obsojata nasilje.
14. 5. 2026 | 14:28
14:27
Bulvar  |  Domači trači
ODLIČEN KITARIST

Bor Zuljan šokiral z odločitvijo, Urška Klakočar Zupančič: »Naj te spremlja sreča« (VIDEO)

Zuljan, ki velja za enega najboljših slovenskih kitaristov, je v velenjski skupini Šank Rock s premori deloval vse od leta 1990.
14. 5. 2026 | 14:27
14:25
Bulvar  |  Tuji trači
PREKIPELO MU JE

Eric Clapton zaradi incidenta prekinil koncert

Eric Clapton je bil med koncertom v Madridu deležen neprijetne izkušnje.
14. 5. 2026 | 14:25
14:10
Novice  |  Slovenija
ISKRENA IZPOVED

Znana Slovenka iskreno o spopadanju z neplodnostjo: »Najbolj me je bolelo, ko so naju spraševali, zakaj nimava otrok«

Nika Mori je za Slovenske novice odkrito spregovorila o zdravljenju neplodnosti, partnerskem odnosu in poti do nosečnosti.
Kaja Grozina14. 5. 2026 | 14:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Tiha evropska strategija, o kateri se govori vse glasneje

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Zakaj nastane sindrom karpalnega kanala?

Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
12. 5. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Kaj razkrivajo podatki o motoristih?

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice13. 5. 2026 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Zakaj nekateri danes plačujejo manj kot prej?

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Skriti adut Jadrana: tukaj lahko oddihujete ceneje in bolj sproščeno

Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
Promo Delo14. 5. 2026 | 09:43
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
INTERNET

Naslov odloča več, kot si mislite: preverite svojo možnost

Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
11. 5. 2026 | 11:59
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI ODDIH

Skriti adut Sredozemlja: tukaj dobite več za manj denarja

Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
Promo Delo14. 5. 2026 | 14:10
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Kaj so jedli Rimljani, vitezi in kaznjenci? Odgovor vas čaka na gradu

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Novost, ki olajša nakupovanje

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
8. 5. 2026 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
NAMIGI

Pet idej za azijske večerje, ki jih pripravite v 20 minutah

Azijski okusi postajajo del vsakdana, saj lahko z nekaj izbranimi sestavinami in preprostimi rešitvami pripravimo raznolike jedi brez dolgotrajnega kuhanja.
8. 5. 2026 | 15:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREHRANSKA DOPOLNILA

Prehranska dopolnila: pomoč zdravju ali past v lepi embalaži?

Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost. To je temelj kampanje Safe2Eat, pobude EU, ki jo vodijo Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), Evropska komisija ter nacionalni partnerji iz držav članic EU in držav kandidatk.
12. 5. 2026 | 12:10
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
GIGASFERA

Nova doba povezanosti? Nekateri pravijo, da poti nazaj ni več

Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
11. 5. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

»Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
11. 5. 2026 | 10:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Kako se vam zdijo? To so trendovski čevlji te sezone

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 14:36
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
ZELO ZANIMIVO

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 09:07
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Ko vidijo to preobrazbo, ostanejo brez besed (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 10:11
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Koliko vas bo dejansko stal nakup nepremičnine?

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
7. 5. 2026 | 11:37
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki