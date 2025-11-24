Policista brutalno pretepla slovenskega motorista

SOSEDJE

V Pulju na Hrvaškem sta se brutalni znesla nad 30-letnim Slovencem. Tožilstvo zanju zahteva šestmesečno zaporno kazen.

Razkrivamo zgodbo o brutalnem nasilju hrvaških policistov, ki sta po prepričanju tožilstva v zavetju noči v slepi Ulici Vladimirja Nazorja v Pulju prekoračila svoja pooblastila in hudo pretepla 30-letnega Slovenca. Zgodilo se je pozno zvečer 28. januarja predlani, potem ko je varnostnik v kampu Arena Indije pri Banjolah ob 22.45 poklical puljsko policijo in prijavil, da je v kamp nepooblaščeno zapeljal motorist na yamahi s slovenskimi registrskimi oznakami. Po navedbah policistov, ki sta prispela na kraj, se voznik na pozive ni odzval, temveč je odpeljal proti Pulju, pri tem pa – kot trdita – ...