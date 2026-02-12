Brutalno pretepli najstnika (16): »Neusmiljeno so ga brcali, čeprav se ni upiral«

Trije nasilneži so v sredo zgodaj zjutraj, okrog 4.30, v središču Reke brutalno pretepli 16-letnega fanta, doma z otoka Lošinja. Najstnika so s hudimi poškodbami odpeljali v reško bolnišnico, kjer čaka na operacijo. Po pisanju hrvaških medijev je mladenič utrpel več zlomov obraznih kosti in številne udarnine po glavi. Ko so za portal index.hr povedali njegovi sorodniki, naj bi se napad zgodil brez kakršnega koli povoda.

»Sedel je na klopi in jedel burek, ko so ga obstopili trije moški, ga napadli in pretepli. Neusmiljeno so ga pretepli, brcali v obraz in skakali po njem, medtem ko je negibno ležal na tleh, zdelo se je, da je med napadom izgubil zavest, kar trojice ni ustavilo in še naprej so udrihali po njem. Neusmiljeno so ga brcali, čeprav se ni upiral,« je za portal Burin povedal najstnikov sorodnik in dodal, da je bil 16-letnik pred napadom sicer v družbi še nekaterih drugih oseb, ki pa so nato v nekem trenutku odšle in ga pustile samega, in takrat se je zgodil brutalen napad. Po pisanju omenjenega portala naj bi trojica nasilnežev napadla tudi najstnikove starše, ko so prišli na prizorišče pretepa, nato pa so pobegnili. Na srečo se je vse skupaj zgodilo na mestu, ki je pod videonadzorom, in kamera je celoten incident tudi posnela, zato pretreseni občani upajo, da bodo policisti hitro odkrili storilce in jih ustrezno kaznovali.

Oče napadenega 16-letnika je za hrvaške medije sicer dejal, da želi, da se videoposnetek objavi, prav tako fotografija njegovega pretepenega sina. »Pred nekaj meseci smo se preselili na Reko, doma smo iz Malega Lošinja. Zelo sem zaskrbljen. To nas je šokiralo in želimo, da javnost izve, kaj se dogaja,« je dejal oče, ki pravi, da ni šlo za osamljen primer. »Pred nekaj dnevi je bil na enak način pretepen še en mladoletni fant,« je povedal medijem. Primorsko-goranska policijska uprava je potrdila, da so v sredo okoli 4.30 prejeli prijavo o dogodku in da poteka kriminalistična preiskava za ugotavljanje vseh okoliščin. Med osumljenci je trenutno menda polnoletni hrvaški državljan, testi so pokazali, da je bil v času napada pod vplivoma alkohola. Ker je žrtev mladoletna, je bil o vsem obveščen tudi Hrvaški inštitut za socialno delo.