  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA REKI

Brutalno pretepli najstnika (16): »Neusmiljeno so ga brcali, čeprav se ni upiral«

Utrpel je več zlomov obraznih kosti in številne udarnine po glavi, v bolnišnici čaka na operacijo.
Zgodilo se je okrog pol petih zjutraj (fotografija je simbolična). FOTO: Z1b/Getty Images
Zgodilo se je okrog pol petih zjutraj (fotografija je simbolična). FOTO: Z1b/Getty Images
B. K. P.
 12. 2. 2026 | 10:10
 12. 2. 2026 | 10:10
2:36
A+A-

Trije nasilneži so v sredo zgodaj zjutraj, okrog 4.30, v središču Reke brutalno pretepli 16-letnega fanta, doma z otoka Lošinja. Najstnika so s hudimi poškodbami odpeljali v reško bolnišnico, kjer čaka na operacijo. Po pisanju hrvaških medijev je mladenič utrpel več zlomov obraznih kosti in številne udarnine po glavi. Ko so za portal index.hr povedali njegovi sorodniki, naj bi se napad zgodil brez kakršnega koli povoda. 

»Sedel je na klopi in jedel burek, ko so ga obstopili trije moški, ga napadli in pretepli. Neusmiljeno so ga pretepli, brcali v obraz in skakali po njem, medtem ko je negibno ležal na tleh, zdelo se je, da je med napadom izgubil zavest, kar trojice ni ustavilo in še naprej so udrihali po njem. Neusmiljeno so ga brcali, čeprav se ni upiral,« je za portal Burin povedal najstnikov sorodnik in dodal, da je bil 16-letnik pred napadom sicer v družbi še nekaterih drugih oseb, ki pa so nato v nekem trenutku odšle in ga pustile samega, in takrat se je zgodil brutalen napad. Po pisanju omenjenega portala naj bi trojica nasilnežev napadla tudi najstnikove starše, ko so prišli na prizorišče pretepa, nato pa so pobegnili. Na srečo se je vse skupaj zgodilo na mestu, ki je pod videonadzorom, in kamera je celoten incident tudi posnela, zato pretreseni občani upajo, da bodo policisti hitro odkrili storilce in jih ustrezno kaznovali.

Oče napadenega 16-letnika je za hrvaške medije sicer dejal, da želi, da se videoposnetek objavi, prav tako fotografija njegovega pretepenega sina. »Pred nekaj meseci smo se preselili na Reko, doma smo iz Malega Lošinja. Zelo sem zaskrbljen. To nas je šokiralo in želimo, da javnost izve, kaj se dogaja,« je dejal oče, ki pravi, da ni šlo za osamljen primer. »Pred nekaj dnevi je bil na enak način pretepen še en mladoletni fant,« je povedal medijem. Primorsko-goranska policijska uprava je potrdila, da so v sredo okoli 4.30 prejeli prijavo o dogodku in da poteka kriminalistična preiskava za ugotavljanje vseh okoliščin. Med osumljenci je trenutno menda polnoletni hrvaški državljan, testi so pokazali, da je bil v času napada pod vplivoma alkohola. Ker je žrtev mladoletna, je bil o vsem obveščen tudi Hrvaški inštitut za socialno delo.

Več iz teme

pretepnapadnasiljeHrvaška
ZADNJE NOVICE
11:18
Novice  |  Slovenija
NJEN KUŽA

Urška Klakočar Zupančič pretresla z izpovedjo: »Vudi je ležal ob truplu na cesti«

DZ v sredo sprejel novelo zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, ob tem prva dama DZ spomnila, da se njen kuža boji pokanja.
12. 2. 2026 | 11:18
11:15
Lifestyle  |  Stil
INTERVJU

Elda Viler: Sedem let nisem pela in to me je potisnilo v bedo

V čustvenem intervjuju, ko se je eni največjih slovenskih pevk večkrat orosilo oko, se spominja svoje največje ljubezni.
Teja Roglič12. 2. 2026 | 11:15
11:12
Novice  |  Slovenija
PUST

V Cerknici bodo žagali babo: maska obvezna, dobra volja priporočena

Poklonili se bodo prvemu cerkniškemu karnevalu iz leta 1976, ki je potekal pod naslovom Kmečka ohcet.
12. 2. 2026 | 11:12
11:00
Lifestyle  |  Polet
PREPROSTO IN UČINKOVITO

Koliko kalorij po 40. letu za ženske in 50. za moške? In kakšna je res zdrava prehrana, ki si jo vsakdo lahko privošči

Ne jejte ves dan! Trije glavni obroki so dovolj.
Miroslav Cvjetičanin12. 2. 2026 | 11:00
10:45
Bulvar  |  Glasba in film
PERSEGEL PRIČAKOVANJA

Melania zaslužila že 13,35 milijona dolarjev

Dokumentarec je sicer stal več kot kateri koli dokumentarni film v zgodovini.
12. 2. 2026 | 10:45
10:45
Novice  |  Kronika  |  Doma
POZIV OČIVIDCEM

Pozor! Če ste videli, kako je neznani voznik trčil v pešca na cesti Jesenice–Lesce, takoj javite policiji (FOTO)

Zgodilo se je v križišču za Žirovnico.
12. 2. 2026 | 10:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Kako zdravim izpah rame

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Kako zdravim izpah rame

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki