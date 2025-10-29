Brutalno so ga pretepli na šolskem stranišču, šokirana mati: »Z glavo so ga udarjali ob umivalnik, drugi snemali in navijali«

V ponedeljek se je v osnovni šoli v Zagrebu zgodil nov primer vrstniškega nasilja. Kot navaja danas.hr, sta učenca 8. razreda pretepla vrstnika. Mama napadenega fanta je potrdila, da so njenega sina v ponedeljek okoli 17.30 pretepli na šolskem stranišču.

Sina ne bom premestila iz šole, ker to ni rešitev. Našli bodo nekoga drugega, ki ga bodo ustrahovali.

»Napadla sta ga dva. Udarili sta ga z glavo ob umivalnik in ga porinila v steno. Razrednik me je nato poklical in šla sva na urgenco. To sta dva, ki se že dolgo norčujeta iz mojega sina,« je povedala mama, ki želi ostati anonimna. Vse se je začelo v soboto, trdi mama. Na šolskem izletu v Gradec se je zgodilo nekaj, kar je očitno spodbudilo napad.

»Moj sin se v razredu druži samo z dekleti. In ta dva napadalca sta zaljubljena v dekleti. Eno od deklet ju je posnelo, kako objemata mojega sina, in to pokazalo fantu, nato pa sta počakala, da je šel na stranišče, da bi ga pretepla. V soboto sta mu že grozili, naj se ne druži s temi prijateljicami, ker so kot 'njihove dekleta - njihova lastnina',« je še povedala mati.

Mati trdi, da je težavo poskušala rešiti s strokovnimi službami šole, vendar neuspešno. Psihično ustrahovanje, ki traja že eno leto, se je zdaj stopnjevalo v fizično ustrahovanje. »Sina ne bom premestila iz šole, ker to ni rešitev. Našli bodo nekoga drugega, ki ga bodo ustrahovali,« še pove.

Medtem ko so ga pretepali, snemali in navijali

»Medtem ko se je vse to dogajalo, so se odprla vrata stranišča in tam je stalo 20 do 30 otrok. Ker je bil odmor, so se vsi smejali, snemali in navijali. Nihče pretepenemu ni priskočil otroku na pomoč. Kar je uničujoče za našo družbo,« ob poudarja Helena Ančić, predsednica združenja Starši za otroke.