Cariniki na letališču odprli prtljago Slovenca. Našli so enajst zaščitenih koral (FOTO)

Carinski uslužbenci na zagrebškem letališču Franjo Tuđman so preprečili poskus nezakonitega vnosa 11 zaščitenih koral. Odkrili so jih v nedeljo med pregledom prtljage slovenskega državljana, ki je z letom iz Istanbula pripotoval iz Indonezije. Skupna teža fragmentov koral je znašala približno 1,6 kilograma.

Kazen 600 evrov, korale zasegli

Najdene korale (Scleractinia spp.) so uvrščene v Prilogo B Uredbe (ES) št. 338/97, zato je za njihov vnos potrebno posebno uvozno dovoljenje CITES, ki ga potnik ni imel.

Zaradi prekrška po 41.a členu, prvem odstavku, 6. točki Zakona o čezmejnem prometu in trgovini s prostoživečimi vrstami so mu izrekli globo v višini 600 evrov, korale pa zasegli.