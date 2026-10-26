Čez mejo 19-letnik ukradel Porscheja, nato pa po devetih kilometrih zaspal v njem. Zbudili so ga jezni karabinjerji (VIDEO)

Tatvina luksuznega avtomobila v italijanskem Lignanu se je končala z razpletom, ki je presenetil celo karabinjerje. Mladeniča sta ponoči izpred stanovanjske hiše odpeljala porscheja, a se je njun pobeg kmalu končal zaradi poškodovane pnevmatike. Medtem ko je eden od njiju pobegnil, se je drugi odločil, da bo v ukradenem avtomobilu kar zaspal. In prav tam so ga nekaj ur pozneje našli policisti. Nenavadni dogodek se je zgodil julija letos v središču Lignana Sabbiadora, o novih ugotovitvah preiskave pa so italijanski mediji poročali v petek, 23. oktobra.

Ukradla luksuznega terenca, a nista prišla daleč

Po ugotovitvah karabinjerjev sta se mladeniča okoli 3.30 zjutraj približala stanovanjski hiši, na dvorišču katere je bil parkiran Porschejev športni terenec. Najprej sta si ogledala okolico, nato preskočila ograjo in se dokopala do avtomobila. Z njim sta se odpeljala, prepričana, da jima je tatvina uspela. Toda sreča ni bila na njuni strani.

Po približno devetih kilometrih vožnje, ko sta že prispela do Latisane, je ena od pnevmatik počila. Vožnje nista mogla nadaljevati. Eden od mladeničev je avtomobil zapustil in pobegnil peš. Njegov 19-letni sostorilec pa je ostal v vozilu. Namesto da bi se tudi sam oddaljil, se je namestil v notranjosti in zaspal. Še isto jutro so karabinjerji v Latisani ob makadamskem robu ceste opazili parkiran luksuzni avtomobil s poškodovano pnevmatiko.

Ko so se približali, jih je pričakal nenavaden prizor. V avtomobilu je globoko spal mladenič. Policisti so ga prebudili in zahtevali pojasnilo. Devetnajstletnik je iz žepa potegnil avtomobilske ključe. A zanimivo je, da avtomobil takrat sploh še ni bil prijavljen kot ukraden. Njegov lastnik namreč ni vedel, da je ponoči ostal brez porscheja. Zaradi okoliščin najdbe so karabinjerji posumili, da nekaj ni v redu, in začeli preverjati izvor vozila.

Izdala so ga oblačila

Preiskovalci so pregledali posnetke nadzornih kamer na območju Lignana. Na njih sta bila vidna mladeniča, ki sta ponoči prišla na dvorišče in odpeljala avtomobil. Odločilen dokaz so bila oblačila. Devetnajstletnik, ki so ga našli spečega v porscheju, je namreč nosil popolnoma enaka oblačila kot oseba na posnetkih tatvine. Na podlagi zbranih dokazov je državno tožilstvo v Vidmu predlagalo ukrep zoper mladeniča, ki prebiva na območju Furlanije.

Preiskovalni sodnik mu je odredil obvezno vsakodnevno javljanje policiji zaradi suma velike tatvine v sostorilstvu. Ukradenega porscheja so vrnili lastniku, ki je bil ob odkritju vozila še vedno povsem neveden glede nočnega dogajanja.