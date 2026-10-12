Čez mejo 21-letnica umrla med bungee skokom iz doma narejene naprave: z glavo treščila ob steno v kamnolomu

Tragična nesreča se je zgodila v soboto popoldne v nekdanjem kamnolomu Hillenberg v Warsteinu v nemški zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija. Skupina šestih ljudi, starih med 19 in 34 let, se je tam zbrala zaradi plezalne aktivnosti in bungee skokov, ki so jih tistega dne na lokaciji prvič izvajali. Med njimi je bila tudi 21-letnica iz Ascherslebna na Saškem-Anhaltu.

Napravo za skoke so izdelali sami

Skupina ni uporabljala profesionalne naprave za bungee jumping, temveč je konstrukcijo postavila sama. Po podatkih policije so bungee vrv pritrdili na tako imenovani highline oziroma sistem dvojne vrvi, napet med dvema skalnima robovoma nad odprtim prostorom. Udeleženci so nato skakali z vrha plezalne stene. Pred 21-letnico je skočil 34-letni moški iz Siegna. Njegov skok je potekal brez zapletov. Ko je bila na vrsti mlada ženska, pa je šlo nekaj hudo narobe.

Policija je sprva sporočila, da je 21-letnica med plezanjem padla približno 15 metrov v globino, vendar je pozneje te informacije popravila. »Ni padla v globino, temveč je med skokom udarila ob skalno steno,« je za medije pojasnil tiskovni predstavnik policije v Soestu Daniel Großert. Reševalci so jo skušali oživljati, na kraj pa so poklicali tudi reševalni helikopter. Kljub prizadevanjem ji niso mogli več pomagati in 21-letnica je umrla na kraju nesreče. Preostale člane skupine so po tragediji oskrbeli člani službe za psihološko pomoč.

Policija za zdaj ne sumi tuje krivde

Kaj natančno je povzročilo, da je 21-letnica med skokom zadela skalno steno, še preiskujejo. Po dosedanjih ugotovitvah policije nič ne kaže, da bi bila za njeno smrt odgovorna druga oseba. Primer za zdaj obravnavajo kot tragično nesrečo.

Nemške pristojne službe sicer ob tem poročajo, da samo plezanje v kamnolomu ni prepovedano. Na območju so celo plezalne smeri, ki jih je določila Nemška planinska zveza. Bungee skoki, kakršnega je izvajala skupina z lastno postavljeno napravo, pa niso bili organizirani kot profesionalna oziroma dovoljena dejavnost, posledično so bili izvajani na lastno pest.

Po tragediji je nemški strokovnjak za bungee jumping opozoril, da je pri takšnih konstrukcijah ključna predvsem zadostna oddaljenost skakalca od ovir. Pri profesionalnih skokih morajo biti tako naprava kot sidrišča in druga oprema ustrezno preverjeni.