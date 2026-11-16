Med sobotnim poostrenim nadzorom prometa na avstrijskem Gradiščanskem so policisti v kraju Stoob-Süd ustavili 79-letno voznico. Za volanom brez veljavnega dovoljenja naj bi jo sicer zalotili že večkrat. Tokrat jih je po navedbah policije skušala zavesti z lasuljo.

Dovoljenje so ji odvzeli že pred časom

Ko je prišlo do vozniškega dovoljenja, je 79-letnica policistom povedala, da ga je sama razrezala in odvrgla v stranišče. V nedeljskem poročilu pa je policija jasno navedla, da ji je pristojni okrožni organ dovoljenje z odločbo v resnici odvzel že pred časom. V nadzoru, ki je trajal od sobote ob 16. uri do nedelje ob 2. uri, je sodelovalo 88 policistov. Ustavili so okoli 1100 voznikov in ugotovili, da jih je 24 vozilo pod vplivom alkohola ali drog. Zaradi alkohola, drog ali prehitre vožnje so 20 voznikom začasno odvzeli dovoljenje.

Policisti so med akcijo opravili 989 preizkusov alkoholiziranosti. Najvišjo vrednost so izmerili prav v okrožju Oberpullendorf, kjer so ustavili tudi 79-letnico. Pri 56-letnem vozniku so namerili 1,76 promila.