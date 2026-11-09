Čez mejo za noč čarovnic 28 primerov igel v otroških sladkarijah, nato pa šokanten preobrat: kako so tja prišle?

Kar se je začelo kot nedolžno zbiranje sladkarij za noč čarovnic, je v sosednji Avstriji preraslo v obsežno policijsko preiskavo. Šokirani starši so v čokoladicah in drugih slaščicah svojih otrok za letošnjo noč čarovnic številčno odkrivali igle, žeblje in vijake, ki bi ob zaužitju povzročili hude poškodbe.

Po podatkih avstrijskega zveznega kriminalističnega urada je policija do petka, 6. novembra, prejela 28 prijav domnevno prirejenih sladkarij. Največ, devet, jih prihaja iz Zgornje Avstrije, po osem iz Spodnje Avstrije in Štajerske, dve z Dunaja in ena iz Salzburga.

Ni šlo za napad

Policistom je doslej uspelo razjasniti sedem primerov. Izkazalo se je, da so sladkarije v teh primerih očitno priredili otroci sami, potem ko so za idejo izvedeli od vrstnikov z družbenih omrežij. V večini primerov naj bi želeli zgolj prestrašiti starše. V enem od razjasnjenih primerov na Dunaju pa naj bi šlo za posnemanje spletnega izziva, katerega namen je bil zavesti policijo. Štirinajstletnica je priznala, da je sladkarije priredila sama, policija pa jo je kazensko ovadila.

Vsi primeri vendarle niso bili nedolžni. V kraju Winklarn v Spodnji Avstriji je desetletna deklica ugriznila v majhno čokoladico, v kateri je bila skrita igla, in se lažje poškodovala v ustih. Zdravniške oskrbe po navedbah policije ni potrebovala. Med nevarnimi predmeti, ki so jih našli v sladkarijah, so bile poleg igel tudi kovinske konice, vijaki in žeblji. Nekateri so bili popolnoma skriti v čokoladi, drugi pa so bili vidni že od zunaj.

Preiskovalci zaenkrat sicer opozarjajo, da sedem razjasnjenih primerov še ne pomeni, da so tudi vse preostale prijave posledica otroških potegavščin. Kar 21 primerov ostaja še nerazjasnjenih.

Policija spet svari pred nevarnimi spletnimi izzivi

Otroke naj bi k ideji napeljala prav opozorila in posnetki, ki starše nagovarjajo k pregledu in zaščitili pred nevarnimi sladkarijami. Policija opozarja, da takšno početje nikakor ni nedolžna šala. Namerno povzročanje preplaha in zavajanje policistov imata lahko kazenskopravne posledice. V Avstriji so mladoletniki od dopolnjenega 14. leta starosti praviloma že kazensko odgovorni.

Staršem kljub temu ponovno svetujejo, naj pregledajo sladkarije, ki so jih otroci prinesli domov za noč čarovnic. Če odkrijejo sumljive predmete, naj sladkarije skupaj z embalažo shranijo in o najdbi obvestijo policijo. Morebitnih tujkov naj ne odstranjujejo, saj bi lahko s tem uničili pomembne sledi. Avstrijski kriminalisti medtem nadaljujejo preiskavo, s katero želijo ugotoviti, kaj se je zgodilo v preostalih primerih in ali so posamezni dogodki med seboj povezani.