Čez mejo zanosila 12-letna deklica, analiza DNK razkrila grozljive družinske laži

Na italijanski Sardiniji je na dan prišel pretresljiv primer domnevne spolne zlorabe otroka. Deklica, ki je bila ob odkritju nosečnosti stara komaj 12 let, je policistom povedala, da jo je na poti domov posilil neznanec. Toda preiskava je pokazala na človeka, od katerega bi morala pričakovati največ zaščite.

Italijanski policisti so v torek, 13. oktobra, prijeli moškega iz okolice Cagliarija, osumljenega spolne zlorabe svoje mladoletne hčerke. Ključni dokaz, ki je preiskovalce pripeljal do njega, je bila analiza DNK ploda.

V bolnišnico zaradi izostanka menstruacije odkrili nosečnost

Zgodba se je začela oktobra lani, ko sta starša 12-letno deklico pripeljala v bolnišnico zaradi težav z menstrualnim ciklusom. Zdravniki so med pregledom ugotovili, da je noseča, in o tem nemudoma obvestili pristojne organe. Deklica je policistom sprva povedala, da jo je na ulici med vračanjem domov napadel in spolno zlorabil neznanec.

Toda njena pripoved preiskovalcev ni povsem prepričala. Kriminalisti so nadaljevali zbiranje dokazov, zasliševali ljudi iz njene okolice in preverjali okoliščine domnevnega napada. Zaradi dekličine izjemno nizke starosti in skrbi za njeno zdravje je bila nosečnost prekinjena. Tožilstvo v Cagliariju pa je odredilo odvzem biološkega materiala ploda, da bi lahko opravili genetske preiskave.

Analiza DNK pokazala na očeta, pred preiskovalnim sodnikom je molčal

Preiskovalci so DNK ploda primerjali z genetskimi vzorci dekličinih sorodnikov in drugih oseb iz njene okolice. Rezultati, ki so jih prejeli v zadnjih dneh, so razkrili genetsko ujemanje z dekličinim očetom. Skupaj z drugimi zbranimi dokazi so bili podlaga za njegov pripor zaradi suma spolne zlorabe mladoletne hčerke. Moškega so policisti kriminalistične enote v Cagliariju aretirali 13. oktobra in ga odpeljali v zapor Uta na Sardiniji.

Po poročanju italijanske državne televizije Rai naj mati ne bi vedela, kaj se je dogajalo. Deklico so pristojne službe že po razkritju nosečnosti umaknile iz domačega okolja in poskrbele za njeno varnost. Aretirani je v četrtek, 15. oktobra, stopil pred preiskovalnega sodnika v zaporu Uta. Kot poroča sardinski časnik La Nuova Sardegna, je ob prisotnosti zagovornika izkoristil pravico do molka in na sodnikova vprašanja ni odgovarjal.

Policijska preiskava, ki je trajala skoraj leto dni, je tako privedla do aretacije osumljenca, sodni postopek pa še ni končan. Italijanski preiskovalci so pri razkrivanju podrobnosti zelo zadržani, saj želijo zaščititi mladoletno žrtev. Moški za zdaj ostaja osumljenec, o njegovi krivdi pa bo odločalo sodišče.