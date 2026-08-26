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REŠILA JO JE UMETNA INTELIGENCA

ChatGPT morilske načrte Američana prijavil FBI

Enaindvajsetletna ženska bi bila lahko žrtev umora.
»Če je ne morem imeti jaz, je ne more imeti nihče,« je Zhou napisal umetni inteligenci. FOTO: Artemisdiana/Getty Images
»Če je ne morem imeti jaz, je ne more imeti nihče,« je Zhou napisal umetni inteligenci. FOTO: Artemisdiana/Getty Images
A. B.
 26. 8. 2026 | 07:38
2:11
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Petindvajsetletni Američan Darren Shida Zhou je pristal za zapahi, potem ko ga je policiji oziroma agentom FBI prijavil kar spletni klepetalni robot ChatGPT. Analitik pri investicijski banki Goldman Sachs mu je namreč podrobno opisal svoje načrte glede umora 21-letnega nekdanjega dekleta. In sicer, kako bi jo najprej ugrabil, jo nato posilil ter ji vzel življenje.

Klepetalnemu robotu je pisal o tem, kaj bi naredil bivšemu dekletu, ker ta ne želi biti več z njim.

»Če je ne morem imeti jaz, je ne more imeti nihče,« je Zhou napisal umetni inteligenci. K sreči ima podjetje OpenAI, ki upravlja ChatGPT, ves čas vklopljen varnostni sistem za prepoznavo tako hudih kaznivih dejanj in je takoj obvestil FBI. Enaindvajsetletnica iz Lake Worth Beacha v ameriški zvezni državi Florida je razmerje z Zhoujem prekinila po telefonu, ker se ga je bala, kažejo sodni dokumenti, ki jih je objavil Palm Beach Post. V sporočilih za ChatGPT je Zhou med drugim dokumentiral interese bivšega dekleta, kraje, ki jih je obiskovala, brez težav je izražal tudi svoje ljubosumje. Opisal je, kako jo je načrtoval napad iz zasede pred telovadnico. Pisal je tudi o orožju, svojih bolnih fantazijah in obsedenosti, da bi bila spet skupaj z njim: »Če mi ne da druge priložnosti, jo bom posilil in ubil, nato pa še sebe.«

Ko je celoten primer v roke prejel FBI in ga podrobneje preučil, so ga policisti takoj aretirali. Petindvajsetletnik je vse priznal, tudi to, da jo je nadlegoval s klici in besedilnimi sporočili. Tožilstvo ga je obtožilo zalezovanja, pisnih groženj s smrtjo in uporabe komunikacijskih naprav za storitev kaznivega dejanja. Sodnik ga je obsodil na osem let pogojne zaporne kazni, pri čemer mora prvi dve leti nositi GPS-elektronsko zapestnico, ves čas pa mu je tudi prepovedan stik z bivšo partnerico. Ne sme imeti orožja, opraviti pa mora tudi program za obvladovanje nasilnega vedenja.

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